Neuer Spielplan steht fest

Der neue Spielplan der Kultursaison 2023/24 steht fest. Das Programm ist vielfältig und deckt unterschiedliche Genres ab. Die Kultursaison startet am 7. Oktober mit dem Konzert der Jungen Philharmonie Oberschwaben.

Höhepunkte bietet das Abonnement–Theater mit der Oper Carmen, aufgeführt von der Compagnia d‘Opera Italiana di Milano. Darüber hinaus bietet das Abonnement das beliebte Neujahrskonzert mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Neben den Schauspielen „Corpus Delicti“ und „Der Graf von Monte Cristo“ wird die Komödie „Die Niere“ gezeigt. Es gibt einen Tanzabend mit der Ballettcompagnie des Theaters Trier unter Ballettdirektor Roberto Scafati und einen Theater–Wettstreit zweier Schauspiel–Mannschaften.

Außerhalb des Abonnements finden sich zahlreiche Veranstaltungen: Die Jazznacht im Oktober bringt die bekannte Bigband Jazzrausch und die Newcomer triosence nach Ehingen. Wolfgang Lackerschmid mit Trio 77 steht auf dem Programm sowie die Bluegrass– und Country–Nacht zum St. Patricks Day.

Die Kabarettistin Rosemie Warth ist zum Weltfrauentag im Franziskanerkloster zu Gast. Im April findet die vierte Ehinger Poetry–Slam–Nacht statt. Sprachkabarett mit René Sydow und eine Musiklesung mit der Ulmer Lyrikerin Christine Langer und dem Pianisten und Komponisten Dirk Maassen sind im Juli 2024 zu erleben.

Die Premiere ihres fünften Programm Querschläger feiern „Die Lehrer Munz“ und „Ruppenthal“ im November in der Lindenhalle, mit dabei am Klavier Simon Föhr. Zum Welttag der Philosophie zeigt das Kulturamt mit der Musicperformance „Denken wie ein Berg“, dass unsere Natur und unsere Welt nicht als vom Menschen getrennt betrachtet werden sollte.

Die Volkmusik ist zum dritten Advent wieder Teil des vorweihnachtlichen Programms ebenso wie das Familienmusical „Der Zauberer von Oz“. Auch Nils Holgesson und Anton — das Mäusemusical werden Kinder und Familien unterhalten.

Für jede Altersgruppe gibt es beim Vormittagstheater die Möglichkeit, Kultur zu erleben. Die Märchenparodie „Der siebente Bruder“, ist für die Klassen fünf bis sieben interessant. „Ronja Räubertochter“ und „Der Elefant für Grundschulklassen“. „Mein innerer Elvis“ und „Im Herzen tickt eine Bombe“, für Jugendliche und junge Erwachsene.

Bei dem Stück „Zeit ist eine Blume“, eine poetische Gedankenreise zu den Themen Vergänglichkeit und Veränderung, werden die großen Fragen des Lebens für die kleinen Zuschauerinnen und Zuschauer ab vier Jahren sinnlich verarbeitet.

Der Spielplan liegt ab sofort in den meisten öffentlichen Institutionen und zahlreichen Geschäften aus und bietet einen Überblick über das gesamte Angebot. Die Abonnement–Reihe kann beim Kulturamt in der Spitalstraße 30 gezeichnet werden. Der freie Vorverkauf für alle Veranstaltungen beginnt am 19. Juli. Tickets gibt es online unter www.ehingen.de und www.reservix.de.