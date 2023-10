Neuer Ortsvorstand der Grünen in Ehingen

Bei der Hauptversammlung des Grünen-Ortsverbands Ehingen haben auch Neuwahlen des Vorstands stattgefunden. An die Spitze gewählt wurden Bettina Egle, Elisabeth Bailer und Tim Gunkel, sie folgen Hubert Dangelmaier und Micheal Rettenberger nach. Dies teilt der Ortsverband mit.

Der langjährige Ortsvorsitzende Hubert Dangelmaier, der auch als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Gemeinderat Ehingen ist, hob im Tätigkeitsbericht des bisherigen Vorstands, vertreten durch ihn und Michael Rettenberger, besonders zwei seit vielen Jahren wichtige Arbeitsfelder hervor: Das ist zum einen das Ziel der Nachhaltigkeit in allen Bereichen, die sich vor allem in einer Reduzierung des Flächenverbrauchs in Ehingen niederschlagen soll. „Für dieses Ziel braucht es aber einen langen Atem“, so Dangelmaier. Es werde in den aktuellen Bebauungsplänen wie auch im Verkehrssektor immer noch mehr Fläche versiegelt, als tatsächlich erforderlich wäre.

Als zweites Ziel nannten er und Rettenberger den verstärkten Ausbau von regenerativen Energien. Die lang andauernden Dürreperioden und Hitzerekorde der vergangenen Jahre, unterbrochen von Starkregenereignissen, zeigten, dass der Klimawandel im Gange sei. „Um uns und den nachfolgenden Generationen langfristig eine Perspektive zu bieten, braucht es sowohl einen effizienteren und sparsameren Umgang mit Energie als auch einen weiteren Ausbau der regenerativen Energieerzeugung“, betont Dangelmaier.

Der Vorstand wurde einstimmig von den anwesenden Parteimitgliedern entlastet. Im Anschluss daran standen Neuwahlen an, die von Susanne Wucher, Mitglied des Kreisvorstands Alb-Donau, geleitet wurden. Gewählt wurden als gleichberechtigte Vorstandsmitglieder Bettina Egle, Elisabeth Bailer und Tim Gunkel. Die promovierte Ehinger Landwirtin und Demeter-Beraterin Egle ist bereits als Kreisrätin aktiv und bekannt. Bailer zog nach eigener Aussage „der Liebe wegen“ vor rund zehn Jahren von Bayern nach Ehingen und arbeitet als Erzieherin. Gunkel ist gebürtiger Ehinger und legte auch sein Abitur in Ehingen ab. Nach Zwischenstationen unter anderem in Tübingen lebt der 35-jährige junge Familienvater mittlerweile wieder in seiner Geburtsstadt. Der studierte Medientechniker arbeitet als Ingenieur in der Automobilentwicklung und betätigt sich hobbymäßig als Musiker.

„Es freut uns besonders, dass mit dieser Wahl eine Verjüngung des Vorstands stattgefunden hat, und wir wünschen den drei neuen Mitgliedern viel Kraft für die anstehenden Aufgaben, aber auch viel Spaß an ihrer Arbeit“, betonten die scheidenden Vorstände Rettenberger und Dangelmaier. Vor allem die anstehenden Kommunalwahlen im kommenden Juni seien eine große Herausforderung für einen zahlenmäßig kleinen Ortsverband, fügte Susanne Wucher vom Kreisvorstand an. Zumal die Grünen gerade bundesweit mit heftigem Gegenwind zu kämpfen haben. „Dabei sind unsere Themen aktueller und wichtiger denn je. Dafür lohnt sich unser Einsatz.“