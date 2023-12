Neuer Geschäftsführer bei der Kreisbaugesellschaft

Der Aufsichtsrat der Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau hat in seiner Sitzung am 14. November einstimmig Hans Rauth (Foto: ADK) zum weiteren Geschäftsführer der Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau gewählt. Das teilt die ADK GmbH für Gesundheit und Soziales nun mit. Hans Rauth ist 61 Jahre alt, gelernter Sparkassenbetriebswirt und verfügt über langjährige Erfahrung in der Bereichs- und Geschäftsführung. Seit mehr als zehn Jahren beschäftigt er sich verstärkt mit Immobilien. Er arbeitet seit vier Jahrzehnten für die Sparkassen, zunächst in Neu-Ulm-Illertissen und seit letztem Jahr in Ulm. Dort ist er Geschäftsführer der Alb- Donau-Ulm Immobilienbesitz GmbH & Co. KG und hat in dieser Funktion sowohl die Bestandsverwaltung als auch Neubau- und Neuerwerbs-projekte zu verantworten.

„Damit bringt er wesentliche Voraussetzungen mit, die uns helfen werden, die Instandhaltung unserer Immobilien und die Planung möglicher Neubauprojekte voranzubringen“, sagt ADK-Geschäftsührer Wolfgang Schneider.

Seine neue Tätigkeit wird Rauth bereits zum 1. Januar antreten. Aufsichtsratsvorsitzender Landrat Heiner Scheffold: „Ich freue mich, dass wir mit Hans Rauth eine versierte Führungskraft für die Kreisbaugesellschaft gewinnen konnten. Durch seine große Erfahrung kann er die Unternehmensgruppe mit ihren immer komplexer werdenden Aufgaben wirkungsvoll unterstützen.“