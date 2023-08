Für viele Städte und Gemeinden war es ein Geschenk des Himmels, als im Mai 2017 der Paragraf 13b des Baugesetzbuchs erstmals zeitlich begrenzt von der Bundesregierung in Kraft gesetzt wurde. Durch ihn sollten schnell neue Flächen für Wohnraum geschaffen werden — und das ohne allzu große Bürokratie.

Jetzt, sechs Jahre später, erklärt ihn das Bundesverwaltungsgericht nach einer Klage des Bunds für Umwelt– und Naturschutz Deutschland (BUND) gegen eine kleine Gemeinde in Baden–Württemberg für unzulässig. Der Paragraf sei mit Europarecht unvereinbar. Ein im beschleunigten Genehmigungsverfahren ohne Umweltprüfung für kleine Neubaugebiete aufgestellter Bebauungsplan sei unwirksam.

Die Einzelnorm ermöglicht es im Kern, Baugebiete im Außenbereich zuzulassen, die eine Grundfläche von weniger als 10.000 Quadratmeter umfassen, Anschluss an im Zusammenhang bebaute Ortsteile haben, ausschließlich der Wohnnutzung dienen und hierbei im Speziellen nicht der UVP–Pflicht (der Pflicht, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen) unterliegen und FFH–Gebiete (Erhaltungsgebiete nach der Fauna–Flora–Habitatrichtlinie) nicht beeinträchtigen.

Viele Gemeinden in der Region, in Baden–Württemberg und ganz Deutschland haben von diesem Verfahren Gebrauch gemacht, da so recht schnell recht viel Wohnraum zur Verfügung gestellt werden konnte. Nicht verwunderlich, dass es direkt nach Bekanntwerden des Richterspruchs eine landesweite Online–Notbesprechung gab, an der rund 480 Gemeinden aus dem Südwesten teilnahmen.

Zurückhaltung im Landratsamt

Die Rechtsberater der Kommunen gehen aktuell davon aus, dass Baugebiete und Baugenehmigungen, deren Genehmigung länger als ein Jahr zurückliegt, dem Bestandsschutz unterliegen und deswegen nicht angreifbar sind. Für alles darunter ist die rechtliche Situation nicht wirklich geklärt.

Im Landratsamt des Alb–Donau–Kreises reagiert man noch zurückhaltend. „Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sind zahlreiche Rechtsfragen noch offen, da die Urteilsbegründung noch nicht abschließend vorliegt. Da es sich um ein Thema handelt, das alle Kommunen und Kreise flächendeckend betrifft, warten wir dazu auf weitere Vorgaben seitens des Landes“, erklärt Pressesprecherin Katrin Frauenlob.

Mehrere laufende Verfahren im Kreis

Das Landratsamt schließt sich nach derzeitigem Kenntnisstand der Aussage des Deutschen Städte– und Gemeindebund an, der davon ausgeht, dass Bebauungsplanverfahren nach §13b Bestand haben, die bereits abgeschlossen sind und bei denen innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung keine Fehler gerügt wurden.

„Es gibt derzeit 13 laufende Verfahren im Alb–Donau–Kreis, die uns bekannt sind, bei denen die Bebauungspläne nach §13b entwickelt werden. Zusätzlich gibt es fünf Bebauungspläne, deren offizielle Bekanntgabe noch nicht ein Jahr her ist“, so Katrin Frauenlob weiter.

Da die Städte und Gemeinden als Träger der Planungshoheit verantwortlich seien, hat das Landratsamt aktuell keine Kenntnis davon, wie diese nun mit den betroffenen Bebauungsplänen umgehen. Die Empfehlung der Behörde gegenüber der Kommunen nach derzeitigen Wissensstand lautet, dass sie Bebauungsplanverfahren, die aktuell nach §13b aufgestellt werden, ins Regelverfahren überführen sollen. Dies gelte natürlich vorbehaltlich der weiteren Entwicklung.

Uns betrifft das zum Glück nicht Westerheims Bürgermeister Hartmut Walz

Auch auf der Laichinger Alb gibt es Neubaugebiete, die nach §13b aufgestellt wurden. In Nellingen sind das beispielsweise der zweite Bauabschnitt Geislinger Linde und im Nellinger Teilort Oppingen der zweite Bauabschnitt des Gebiets Achstetter Weg. An der Geislinger Linde ist die Erschließung bereits abgeschlossen, Achstetter Weg II wurde noch nicht erschlossen, sagt der Nellinger Schultes Christoph Jung. Er ist vorsichtig optimistisch und sagt: „Das Gute ist, dass das Inkrafttreten beider Bebauungspläne länger als ein Jahr zurückliegt, sodass wir davon ausgehen, dass sie Bestand haben sollten.“

Noch viele Fragen sind unbeantwortet

Noch warten die Bürgermeister wie auch die Kommunalverbände auf die schriftliche Urteilsbegründung, auch um weitere offene Frage beantworten zu können. Die könnten, sagt Jung, beispielsweise lauten: „Inwieweit kann ich im Nachhinein auf erschlossener Fläche ein Artenschutzgutachten durchführen? Und muss eine Gemeinde im Nachhinein noch Ausgleichsflächen schaffen?“ Jung sieht den Fehler beim Bund und keineswegs auf kommunaler Ebene: „Wir haben in Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit eines Gesetzes das Bauplanungsrecht herbeigeführt.“

Es ist aktuell einfach ein furchtbares Schaffen in Deutschland. Wir haben nachgewiesen eine große Wohnungsnot und dann kommt wieder so etwas. Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler

In Westerheim atmet Bürgermeister Hartmut Walz nach einem kurzen Schockmoment auf. Er sagt: „Uns betrifft das zum Glück nicht. Wir haben unseren letzten Bebauungsplan für Wohnbebauung im Jahr 2010 aufgesetzt und auf seiner Basis in diesem Frühjahr die Erschließung des 2. Bauabschnitts im Gebiet Zimmerhaldenweg abgeschlossen.“ Er sagt aber auch, dass er hofft, dass seine Kollegen in der Umgebung möglichst gute Lösungen finden können.

Ein Bürgermeister schimpft

Mit zwei Verfahren betroffen ist aktuell die Gemeinde Rottenacker, wie Bürgermeister Karl Hauler deutlich macht. Konkret geht es um die Baugebiete „Kirchhof Rain“ und „Kapellenäcker“ mit je 25 geplanten Bauplätzen. „Es ist aktuell einfach ein furchtbares Schaffen in Deutschland. Wir haben nachgewiesen eine große Wohnungsnot und dann kommt wieder so etwas“, betont Hauler, der sagt: „Wenn jemand schnell bauen möchte, funktioniert das überall, nur nicht in Deutschland.“

In Öpfingen im Baugebiet „Halde“ funktioniert das auch nicht, allerdings aus anderen und hinlänglich bekannten Gründen: Das Bauplatzvergabeverfahren wurde durch das Verwaltungsgericht vorerst gestoppt, die Gemeinde hat es mittlerweile neu gestartet. Wenigstens kann Bürgermeister Andreas Braun in Sachen Paragraf 13b „etwas Entwarnung“ geben: Die einjährige Rügefrist nach dem Normenkontrollverfahren sei durch und somit sollte am Bebauungsplan „Halde“ nicht mehr zu rütteln sein.

Ohnehin nicht betroffen sei das aktuelle Baugebiet „Unteres Lauh“, denn dessen Bebauungsplan habe man im Normalverfahren aufgestellt. „Trotzdem beobachten wir die weitere Entwicklung und schauen, wie das Bundesbauministerium mit der Gerichtsentscheidung umgeht“, sagt Braun.

Eine Restunsicherheit bleibt in Schelklingen

Das ist auch die Devise in Schelklingen, wo die Bebauungspläne „Baumgartenweg“ in Justingen und „Oberes Berntal“ im beschleunigten Verfahren erstellt wurden — allerdings mit Umweltprüfung. „Das machen wir in Schelklingen grundsätzlich“, sagt der stellvertretende Hauptamtsleiter Daniel Traub.

Außerdem sind beide Verfahren längst abgeschlossen: Das Gebiet in Justingen ist sogar schon zur Hälfte bebaut und fürs Obere Berntal werden schon die Vergabekriterien für die Bauplätze vorbereitet. Trotzdem bleibt ein kleiner Rest Unsicherheit. „Es fehlen noch die näheren Infos darüber, was das Urteil konkret bedeutet. Es wird sich zeigen, ob wir auch betroffen sind“, sagt Traub.

In der Stadt Munderkingen gibt es in naher Zukunft gar kein geplantes Wohnbaugebiet, und auf die Bebauungspläne zur Erweiterung des Interkommunalen Gewerbegebiets hätte die Gerichtsentscheidung keine Auswirkungen, teilt Roland Kuch vom städtischen Bauamt mit.

Ehingens OB Alexander Baumann erklärte jüngst, dass es durch das Urteil „sicher nicht einfacher werden wird“. „Wir brauchen nun eben auch ein komplettes Bebauungsplanverfahren auch für kleinere Baugebiete, beispielsweise in den Teilorten“, so Baumann, der betont: „Es kostet mehr und dauert länger.“