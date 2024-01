Neue Ortsmitte steht kurz vor Fertigstellung

Auf der Baustelle der neuen Ortsmitte in Altsteußlingen herrscht derzeit Hochbetrieb, berichtete Ortsvorsteher Josef Huber seinen Räten bei der letzten Sitzung. Zimmermann, Trockenbauer, Elektriker, Parkettleger, Fliesenleger, sie alle sind mit ihren Arbeiten voll im Plan. Das Treppengeländer solle in den nächsten Tagen kommen.

„Mit der Außenanlage kann begonnen werden, sobald es die Witterung zulässt. Dann braucht man dafür sechs bis acht Wochen“ erklärte Huber. Dann werde auch das Fundament für die Wärmepumpe errichtet. „Die Fassade ist weitgehend fertig, die Fenster auch bis auf die Abdeckungen, die Haustür liegt auf Abruf bereit. Ende der Woche wird das Heizmobil abgebaut, für den Einbau der Feuerwehrtür sind fünf Grad Außentemperatur nötig. Die Holzdecke für den Dorfgemeinschaftsraum kommt in der Kalenderwoche fünf“ sagte Huber.

Er sagte auch, dass noch vieles, wie der Mast für Alarmierung bei Katastrophenfällen, bei ihm in der Scheune lagere. Die Ortsverwaltung will Ende März in ihre neuen Räume einziehen, Möbel und Tische seien da, alles andere sei auf Abruf bereit. „Wenn Mitte, Ende April die Außenanlagen fertig sind, kann unser Plan eingehalten werden“ war das Fazit von Huber nach seinem Bericht über die laufenden Arbeiten an der neuen Dorfmitte.

Viel Kopfzerbrechen hat sich der Ortschaftsrat über die Beschriftung auf der Außenfassade gemacht. Was soll dort stehen? „Rathaus“, „Ortsmitte“, „Dorfgemeinschaftshaus“ oder einfach nur „St Anno 9“? Nach langer Beratung einigte man sich auf „Gemeindehaus und die Anschrift“. Auch über die Art und den Termin der Einweihung wurde ausgiebig diskutiert. Es soll nun entweder Mitte Mai, Ende Juni oder Anfang Juli sein - mit einem Abend für geladene Gäste und einem Tag für die Allgemeinheit. Nächste Woche wolle sich der Ortschaftsrat mit den Vereinsvorsitzenden darüber beraten.

Über die Planansätze im Haushalt 2024 sagte Huber, dass für Feldwege 21.300 Euro bereitstehen. Für die Verlegung des Containerplatzes in Briel seien 5000 Euro eingeplant. 150.000 Euro stünden für eine Rate für das neue Gemeindehaus und 191.000 für eine Rate für das neue Feuerwehrfahrzeug im Plan. Für den Breitbandausbau in Altsteußlingen und Briel seien 302.000 Euro vorgesehen. Für die Planung eines Gehweges entlang der B 465 stünden 15.000 Euro bereit, für den Verteilerkasten für die Straßenbeleuchtung 10.000 Euro, für die Straßenbeleuchtung Brechdarre 5000 Euro und für den Wasserverteilungsschacht 30.000 Euro.

Als Aufwendungen für alle Teilorte nannte Huber die Schule Erbstetten, für die unter anderem für die Erneuerung der Heizung mit Umstellung auf Pellets 235.000 Euro eingeplant seien. Die Lüftungsanlage für das Lehrschwimmbecken soll 92.000 Euro kosten. Hier wünscht sich die Ortsvorsteherin von Frankenhofen, Jutta Uhl, dass künftig Schwimmkurse für Kinder im Winterhalbjahr angeboten werden. Für verschiedene Arbeiten in und am Kindergarten Dächingen seien 8800 Euro eingeplant. Der SV Granheim bekomme einen Zuschuss für seine Flutlichtanlage in Höhe von 6100 Euro, die Neugestaltung des Spielplatzes bei der Albhalle sei mit 23.000 Euro geplant.