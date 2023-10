Ehingen

Neue Kurse in der VHS Ehingen

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Folgende Kurse bietet die Ehinger Volkshochschule in den kommenden Wochen an, zum Teil sind noch Plätze frei. Einfach anfragen per Mail vhs@ehingen.

Veröffentlicht: 04.10.2023, 13:33 Von: sz