Neue Herzkatheteranlage im Alb-Donau Klinikum

Seit dem Jahr 2010 sind im Alb-Donau Klinikum (ADK) Ehingen Untersuchungen im Herzkatheterlabor möglich. Mithilfe der Linksherzkatheter-Untersuchung können die Ärzte unter anderem die Herzkranzgefäße untersuchen, Herzinfarkte erkennen sowie im gleichen Eingriff das verschlossene Gefäß aufdehnen und mit einem Stent versorgen. Inzwischen war die Röntgenanlage in die Jahre gekommen und der Hersteller konnte die Versorgung mit Ersatzteilen nicht mehr sicher gewährleisten. Um längere Ausfallzeiten und Wartezeiten für Patienten zu vermeiden, wurde das Gerät deshalb in den letzten Wochen ausgetauscht. Möglich wurde dies ohne Einschränkung der Notfallbereitschaft durch das zweite Herzkatheterlabor, das im Januar 2022 in Betrieb genommen werden konnte. Dies teilt die ADK GmbH mit.

Bei der Röntgenanlage habe sich das Unternehmen für die gleiche Angiographieanlage entschieden, die sich im neuen Herzkatheterlabor bereits seit Anfang 2022 bewähre. „Für das Herzkatheterteam werden dadurch die Abläufe weiter verbessert, weil sie immer die gleichen Handgriffe durchführen können, egal in welchem Raum sie tätig sind“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Das neue Gerät liefere Bilder in der höchsten Auflösung und sei dabei dennoch strahlungsärmer als der Vorgänger. Das mache die Untersuchung schonender für den Patienten und senkt gleichzeitig die Strahlenbelastung für das Herzkatheterteam.

Darüber hinaus können sich die Ärzte auf der neuen Anlage Bildinformationen aus unterschiedlichen Bildquellen über vier Großmonitore mit einer Diagonale von circa eineinhalb Metern flexibel anordnen und anzeigen lassen. Dies verbessere die Abläufe vor allem bei komplexen Untersuchungen und Behandlungen und erhöht damit auch die Arbeitszufriedenheit des medizinischen Teams.

Der eigentliche Umbau erfolgte ab Mitte August, aus Gründen der Hygiene wurde in der internistischen Funktionsdiagnostik eine Staubschutzwand eingezogen. Während der Bauarbeiten erfolgte der Zugang der Arbeiter zum Herzkatheterlabor 1 von außen über ein Gerüst.

Die Gesamtinvestition beläuft sich der Mitteilung zufolge auf rund 550.000 Euro.

„Dem Landkreis als Gesellschafter und der Geschäftsführung war es wichtig, dass die Patienten hier in Ehingen auf einem medizin-technischen Niveau von Herzzentren behandelt werden können. Dafür sind ich und mein Team ausgesprochen dankbar, weil es uns ermöglicht, die Patienten auf einem sehr hohen medizinischen Stand zu versorgen“ sagt der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Kardiologie, Sinisa Markovic.