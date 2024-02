Neue Fahrzeuge für die Straßenmeistereien

Der Fuhrpark der Straßenmeistereien im Alb-Donau-Kreis wird aufgerüstet. Die Straßenmeisterei Ehingen erhält einen Dreiachser für die Zukunft, für die Straßenmeisterei Langenau wird ein Unimog angeschafft.

Fachdienstleiter Stefan Birzele erläuterte im Umweltausschuss des Kreistags die Größe des Fuhrparks der Straßenmeistereien: Man verfüge über 16 Großfahrzeuge wie LKW und Unimog sowie über 30 weitere Fahrzeuge. Das erfordere Investitionen in den Unterhalt, aber auch in Neuanschaffungen, so wie aktuell erforderlich.

Für die Straßenmeisterei Langenau wird ein neuer Unimog, ein Vorführfahrzeug angeschafft. Im Haushalt 2024 sind dafür 250.000 Euro eingerechnet. Der derzeitige Unimog wird an die Meisterei Ulm abgegeben, sodass dort ein Unimog aus dem Jahr 2006 endgültig ausgemustert werden kann. Dieses Fahrzeug hat bereits eine Laufleistung von rund 232.000 Kilometer und weist mehr als 12.500 Betriebsstunden auf.

Für die Straßenmeisterei Ehingen steht die Beschaffung eines neuen LKWs an. Er ersetzt einen LKW aus dem Jahr 2012, welcher erhebliche Korrosionsschäden an Ladekran und Fahrgestell aufweist. Im Haushalt sind für den LKW Mittel in Höhe von 500.000 Euro eingestellt. Wegen langer Lieferzeiten wird damit gerechnet, dass er erst Ende 2025 zur Verfügung steht. „Lange Lieferzeiten beschäftigen uns sehr“, erklärte Birzele, denn natürlich müsse man deshalb überaus vorausschauend planen. „Ändern lässt sich das aber nicht“, fügte er an.