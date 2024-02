Mit der Änderung des Bebauungsplans „Hopfenhausstraße“ sind auch neue Details zu den Planungen der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales auf dem Klinik-Campus in Ehingen deutlich geworden. Projektleiter Markus Maichel hat dem Ehinger Gemeinderat erklärt, wie die nächsten Schritte des rund 300 Millionen Euro teuren Projekts aussehen könnten.

„Wir wollen im Mai den Bauantrag für das neue Parkhaus einreichen“, erklärt Maichel den nächsten Schritt nach der Änderung des Bebauungsplans, den der Ehinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedet hat. Dabei sei laut Maichel der Weiterbetrieb des aktuellen Parkhauses so lange gewährleistet, bis das neue Parkhaus im südlichen Bereich es Klinik-Campus Richtung Gruoner Straße fertiggestellt ist.

Alte Planung verworfen

Fakt ist, dass der komplette Klinik-Neubau nun an der Ecke Spitalstraße/Hopfenhausstraße geplant wird, so, wie es die SZ exklusiv berichtete. Ein Standort, der sich in den vergangenen Monaten herauskristallisiert habe. Eine frühere Planung hatte den Klinik-Neubau noch auf der Grünfläche im Innenbereich des Areals vorgesehen, grob gesagt zwischen dem Studio S29 und dem Haupteingang des Krankenhauses. Diese Planung wurde aber wieder verworfen. „Um den Neubau nun machen zu können, müssen wir das aktuelle Parkhaus, das Verwaltungs-Hochhaus, die Küche und das Restaurant rückbauen“, erklärt Maichel. Sprich: Die Gebäudekomplexe werden abgerissen, um Platz für den Neubau zu schaffen.

Wir planen eine Tiefgarage unter dem Klinik-Neubau für Patienten und Besucher. Markus Maichel

Das neue Parkhaus im südlichen Bereich wird nach Fertigstellung rund 260 Parkplätze haben, die auf sogenannten Halbebenen befahrbar sind. Dabei wird das Parkhaus 18 Meter aus dem Erdboden ragen. „Die nächste Bebauung ist 18 Meter entfernt und das Parkhaus befindet sich zudem nördlich davon. So findet keine Verschattung statt, für die Anwohner der Georg-Zoller-Straße“, betont Maichel.

Neues Parkhaus nutzen

„Während der Bauphase des Klinik-Neubaus werden Patienten und Besucher das neue Parkhaus nutzen können. In dieser Zeit sind die Wege etwas weiter“, sagt Maichel. Perspektivisch jedoch soll das neue Parkhaus ein reines Mitarbeiter-Parkhaus werden. Schon jetzt ist Parken für die Angestellten oftmals ein Problem. „Wir planen eine Tiefgarage unter dem Klinik-Neubau für Patienten und Besucher. Hier wird es rund 130 Stellplätze geben. Von dort aus kann dann die neue Eingangshalle über Aufzüge erreicht werden“, so Maichel. Somit werden die Wege in die Klinik nach der Fertigstellung des Klinik-Neubaus weitaus kürzer als aktuell.

Zwei bis drei Jahre Bauzeit plant die ADK GmbH momentan für den Neubau des Parkhauses samt Zentrallager, Verwaltung und Technikräume im südlichen Bereich des Areals. Danach soll dann der Klinik-Neubau erfolgen. Ist dieser wiederum fertig, plant die ADK GmbH die alte Klinik auf dem Areal abzureißen. „Dadurch entsteht für die künftige Entwicklung an diesem Standort ein riesiges Potenzial“, erklärt Maichel und betont. „So kann über Jahrzehnte hinweg eine Weiterentwicklung am Standort Ehingen betrieben werden.“ Nach dem Abriss der Klinik ist angedacht, diese Flächen als zusätzliche Parkmöglichkeiten zu nutzen.

Trennung der Besucher- und Lieferverkehre

Die Erschließung des Klinik-Neubaus soll perspektivisch eine Trennung zwischen dem Lieferverkehr und den Patienten- und Besucherströmen aufweisen. Die Anlieferung von Waren und Gütern soll über den Wirtschaftshof erfolgen, sprich über die Spitalstraße und den „Stich“ hoch zum Krankenhaus. „So bekommen wir den Schwerlastverkehr aus der Hopfenhausstraße raus“, sagt Maichel. Die „Fuge“, sprich der kleine Weg zwischen dem jetzigen Parkhaus und dem Ärztehaus soll indes bleiben. Die sogenannten Liegendfahrten, sprich Krankenwagen-Einsätze sowie die Notaufnahme sollen künftig am Pflegeheim vorbei direkt in den Klinik-Neubau gefahren werden. Sprich, der RTW kommt künftig laut Maichel über die Hopfenhausstraße.

Mehrere Gutachten

Dass bei solch einem Großprojekt auch diverse Gutachten nötig sind, haben Franziska Meyer (Planungsbüro Künster) und Larissa Ost (Immissionsschutz) deutlich gemacht. So wurden auf dem Gebiet, wo das neue Verwaltungszentrum entstehen wird, Fledermäuse und Nistkästen gefunden. Hier müssen Ersatznistkästen geschaffen werden. Zudem kann laut Gutachten „nicht ausgeschlossen werden“, dass „die Möglichkeit besteht“, dass die Zauneidechse vorkommen könnte. Hier seien „tiefergehende Untersuchungen“ notwendig. Wenn das Tier dann doch tatsächlich gefunden wird, seien Ersatzhabitate notwendig.

Für Michael Mouratidis, Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat, ist der Neubau „ein Megaprojekt für Ehingen“. „Das stärkt den Standort Ehingen und tut den Menschen in Ehingen und um Ehingen sehr gut. Somit sind diese Menschen gut versorgt“, sagt Mouratidis. Grünen-Fraktionschef Hubert Dangelmaier lobte indes den „effizienten Umgang mit dem Platz“ und machte darauf aufmerksam, dass die Dächer begrünt und Photovoltaik so gut es geht genutzt werden solle. CDU-Stadtrat Peter Groß erinnerte daran, dass die Stadt vor vielen Jahren eine Million D-Mark an die ADK GmbH gezahlt habe, um im Parkhaus den Mitarbeitern und Besuchern des Franziskanerklosters das Parken zu ermöglichen. Bürgermeister Tobias Huber, der bei diesem Tagesordnungspunkt den befangenen OB Alexander Baumann vertrat (sitzt im Aufsichtsrat der ADK GmbH), erklärte, dass die Million für die Geriatrische Klinik damals bezahlt wurde und der Stadt im Gegenzug ein Parkrecht für 15 Jahre ermöglicht wurde. Die Zahlung fand im Jahr 1999 statt.