Neue Bilder in der Stadtbücherei Ehingen

Die Stadtbücherei Ehingen freut sich über Kunstwerke aus der Städtischen Galerie. „Vielleicht hatte sich der ein oder andere schon gefragt, weshalb in der Stadtbücherei kaum noch Bilder aufgehängt waren“, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Die bisherigen Bilder wurden abgehängt, um Platz für Neues zu schaffen, heißt es weiter.

In Kooperation mit der Ehinger Galerie erhält die Stadtbücherei Kunstwerke, um sie auszustellen. Den Start machen nun zwölf Bilder aus der Ausstellung „kunst findet stadt“. Für diese Bilderserie wurden Kunstwerke der städtischen Galerie an besonderen Orten in der Stadt in Szene gesetzt und fotografiert. Die Stadt lädt herzlich ein, sich diese besonderen Ehinger Orte in der Stadtbücherei anzuschauen.