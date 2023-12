Wo es im Tiffany’s bisher Schokolade, Kuchen und Pralinen zu kaufen gab, zieht im kommenden Jahr ein Restaurant mit vietnamesischer Speisekarte ein: Unter dem Namen „Yum Mi - Asian Fusion by Kim Long“ wird Mong Tuyen Hua in der Hauptstraße 37 im Sommer vietnamesisches Essen und Sushi anbieten.

Bisher betreibt sie bereits ein Restaurant mit dem Schwerpunkt auf dem Schnellimbiss unter dem Namen „Kim Long“ im Alb-Donau-Center. Das Imbiss wird es auch weiterhin geben. Das Restaurant in der Innenstadt soll eine etwas andere Ausrichtung erhalten und die Gäste zum gemütlichen Zusammensitzen einladen, sagt Mong Tuyen Hua.

Im Sommer 2024 will Mong Tuyen Hua ihr Restaurant in der Ehinger Innenstadt eröffnen. (Foto: Verena Pauer )

Abholungen werden wahrscheinlich auch weiterhin möglich sein, der Schwerpunkt soll aber auf gehobenerem Essen liegen. Am Mittwoch wurde der Kaufvertrag unterschrieben. Im März bekommt Mong Tuyen Hua dann die Schlüssel von Uwe und Katrin Naas überreicht. Dann wird erst einmal umgebaut.

Das Restaurant im Alb-Donau-Center wird bald nicht mehr das einzige von Mong Tuyen Hua sein. (Foto: Verena Pauer )

Die Handwerker sind bereits bestellt. Im Sommer dann - so sagt es auch ein Plakat, das die neue Besitzerin an ihrem Laden im Alb-Donau-Center angebracht hat - soll dann in der Ehinger Innenstadt das neue Restaurant eröffnen.