Neue Ausstellung im Museum Ehingen eröffnet

In der neuen Ausstellung im Museum Ehingen sind Bucheinbände zu sehen, die sich im Stadtarchiv Ehingen erhalten haben. Die Ausstellung wurde am Sonntag, 16. Juli, eröffnet.

Die Einbände wurden für Amtsbücher der städtischen Verwaltung, aber auch für zahlreiche, zumeist geistlichen Stiftungen angefertigt. Diese standen bis ins 19. Jahrhundert unter der Kontrolle des städtischen Magistrats, dem sie jährlich Rechenschaft über Einnahmen und Ausgaben ablegen mussten. Grundlage hierfür waren die schriftlich vorzulegenden Jahresabrechnungen, die sich teilweise ab dem ausgehenden 16. Jahrhundert erhalten haben.

Hinzu kamen Kopialbücher, in denen besonders wichtige Dokumente in Abschrift vorlagen. Auf diese Weise konnten sie ohne große Umstände und unter Schonung der Originale jederzeit schnell für die tägliche Verwaltungsarbeit herangezogen werden. Dies gilt auch für die sogenannten Lagerbücher, in denen Besitzrechte und -ansprüche zumeist nach Orten geordnet aufgezeichnet wurden. Über das Wirken der verschiedenen Institutionen legen Protokollbände Zeugnis ab, ob es sich zum Beispiel um Beschlüsse des Gemeinderats, der Spitalverwaltung oder auch etwa der Dorfgerichte handelte.

All diese Aufzeichnungen wurden in Buchform aufgeschrieben und aufbewahrt. Die Einbände fertigte der ortsansässige Buchbinder an. Je nach Bedeutung des Inhalts kamen dabei unterschiedliche Materialien zur Verwendung. Dabei spielten Haltbarkeit, Kosten, aber zweifellos auch ästhetische und modische Überlegungen eine Rolle, ob Leder, Pergament, oft von nicht mehr benötigten lithurgischen Handschriften, oder reich verzierten Farbpapiere zum Einsatz kamen.

Die Ausstellung soll einen Eindruck von den Einbänden im Verlauf der vergangenen 400 Jahre geben. Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten des Museums zugänglich.