Narrenzunft Spritzenmuck fährt zu Landschaftstreffen

Die Mitglieder der Narrenzunft Spritzenmuck fahren am kommenden Sonntag zum Landschaftstreffen Donau der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte nach Riedlingen.

Den Höhepunkt des Landschaftstreffens bildet der um 13.30 Uhr startende, große Narrensprung am Sonntag, heißt es in der Ankündigung der Narrenzunft. Die Ehinger Narren nehmen nach eigenen Angben mit rund 450 Hästrägern als Nummer 26 am Umzug teil. Es werden keine Busse eingesetzt , die Anreise erfolgt privat, der Zug wird empfohlen.