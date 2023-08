Mitten im Hochsommer ploppt ein offener Brief an das Präsidium der Vereinigung Schwäbisch–Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) auf, der es in sich hat. Ihrem Unmut Luft machen die Zünfte aus Endingen, Wolfach, Bräunlingen, Schömberg und Schramberg.

Kernpunkte dabei sind die Finanzierung des Narrenschopfs in Bad Dürrheim, der Schulterschluss mit dem Kölner Karneval in Sachen Unesco–Weltkulturerbe sowie eine falsche Fokussierung der VSAN und die Nähe zur großen Politik. Vertreter der Ehinger und Munderkinger Fasnet stellen sich dagegen.

Stetige Kommerzialisierung

„Fasnet isch a ernschda Sach“ lautet ein Spruch, der in manchen Situationen durchaus hohen Wahrheitscharakter hat. Wie ernst die Fasnet sein kann, das spürt aktuell das Geschäftsführende Präsidium der VSAN in Form eines offenen Briefes von fünf Zünften, die ihrem Ärger deutlich Luft machen.

Im Kern des Briefes sehen die Zünfte eine Verwässerung der schwäbisch–alemannischen Fasnacht durch eine stetige Kommerzialisierung — sie befürchten den Verlust der Identität der Fasnacht. Dass die Organisation der örtlichen Fasnet immer schwieriger werde und damit auch teurer, bemängeln die Zünfte ebenfalls in ihrem Schreiben an das Präsidium.

Dinge wie eine überbordende Bürokratie, gerade bei der Saal– oder Straßenfasnet, kritisieren die Zünfte, ebenso werde es durch das Wirtshaussterben immer schwieriger, eine Fasnet zu feiern. Hier fordern die fünf Zünfte Antworten vom Dachverband VSAN und fühlen sich in diesen Fragen sogar vernachlässigt, weil sich die VSAN aktuell mehr um die Anerkennung zum Unesco–Weltkulturerbe kümmere, als auf diese für die Zünfte drängenden Fragen der Zeit konkrete Antworten zu geben.

Zudem steht im kommenden Jahr der 100. Geburtstag der VSAN an mit großen Feierlichkeiten in Weingarten. Hier kritisieren die Zünfte, dass auf die Festlichkeiten zu viel Fokus gelegt wird, zumal dies nicht nachhaltig sei. In Sachen Narrenschopf in Bad Dürrheim — das eigene Museum der VSAN, in dem auch Ehinger und Munderkinger Häser zu bestaunen sind — sehen die fünf Zünfte die Finanzierung sehr kritisch, speziell die dafür nötigen Personalausgaben.

Zu viele Narrentreffen?

Weiterer Kritikpunkt sind die Narrentreffen, die laut den fünf Zünften zu viele werden. Dadurch sehen die Unterzeichner die Grundwerte wie die traditionelle Ortsfasnet verloren.

Auch Dinge wie die Verleihung der Narrenschelle (in diesem Jahr an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder), die traditionell im Europapark Rust stattfindet, widersprechen den Grundfesten dieser fünf Zünfte und würden die zu große Nähe der VSAN zur Politik deutlich machen.

„Kindergeburtstag“

Nicht verstehen kann diese Kritik indes Volker Raiber, Zunftmeister der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck, eine der großen Zünfte innerhalb der VSAN. „Dass ein Museum wie ein Narrenschopf ein Draufzahlgeschäft ist, dürfte eigentlich jedem klar sein“, sagt Raiber, der die restlichen Anschuldigungen in dem Brief als „Kindergeburtstag“ abtut.

„Die fünf Zünfte möchten nur ihre Fasnet und sich in den Vordergrund stellen. Für diese Zünfte gelten Städte mit mehr als 3000 Einwohnern eh nix“, macht Raiber deutlich und spielt damit eben auf VSAN–Mitgliedszünfte an, die ihre Fasnet im Kleinen besonders gut finden.

Ich halte diese Kritik für völlig überzogen und auch unangemessen. Was das Präsidium der VSAN die vergangenen Jahre auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert. Ralf Lindner

Raiber sagt: „Es ist schon was anderes, wenn eine Zunft 60 Mitglieder hat oder wie wir 1200. Wir halten uns in Ehingen streng an die Vorgaben der Vereinigung. Auch uns ist unsere Hausfasnet in Ehingen natürlich am wichtigsten. Das hält uns aber nicht davon ab, bei Narrentreffen andere Brauchtümer anzuschauen und Freunde zu treffen. Fasnet darf jeder bei sich so feiern, wie er will.“

„Überzogene Kritik“

Das sieht auch Ralf Lindner, Zunftmeister der Munderkinger Trommgesellenzunft, so. „Ich halte diese Kritik für völlig überzogen und auch unangemessen. Was das Präsidium der VSAN die vergangenen Jahre auf die Beine gestellt hat, ist aller Ehren wert“, sagt Lindner. „Wir haben 68 Zünfte, in denen auf 68 verschiedene Arten Fasnet gefeiert wird. Es ist daher richtig und wichtig, dass jeder vor Ort seine Ortsfasnet auch so feiert. Es ist aber frech zu behaupten, dass die Zünfte, die auf Narrentreffen gehen, keine Fasnet machen“, so Lindner.

„Denn man kann auch auf Narrentreffen gehen, ohne seine Hausfasnet zu vernachlässigen. Übrigens wollen unsere Mitglieder auch auf Narrentreffen gehen, das gehört einfach dazu“, sagt Lindner und betont: „Zudem haben wir eine Findungskommission in der VSAN, die dabei ist, das alles aufzuarbeiten, was es so an Vorwürfen gibt. Und jetzt zu kommen und das anzuprangern, finde ich daneben.“

„Befremdliche Vorgehensweise“

In jener Kommission sitzt auch der ehemalige Ehinger Zunftmeister Peter Kienle, der ebenfalls eine klare Meinung zu diesem offenen Brief hat. „Den Brief kann man machen, die Vorgehensweise allerdings empfinde ich als befremdlich, zumal die Zünfte durch ihre Landschaftsvertreter im Präsidium vertreten sind. Demnach richtet sich der Brief wohl an das Geschäftsführende Präsidium“, sagt Kienle, der es bemängelt, dass die Zünfte nicht einfach das Gespräch gesucht haben.

Man hätte das alles im Gespräch auch klären können. Peter Kienle

„Man hätte das alles im Gespräch auch klären können“, so Kienle, der deutlich macht: „Ich vermisse zudem die Kompetenz dieser Zünfte. Der Zusammenschluss mit dem Karneval Köln ist für das Weltkulturerbe enorm wichtig, das wurde auch bereits durch unseren Präsidenten erklärt. Zudem sollten die Zünfte auch mal mit Lösungen und nicht nur mit Kritik kommen“, so Kienle. „Im Januar 2025 wird ein neuer Präsident gewählt. Vielleicht sollten die fünf Zünfte dann mal einen Kandidaten präsentieren und Verantwortung übernehmen“, so Kienle.

Aus Kreisen der VSAN–Mitgliederzünfte ist zudem zu hören, dass auch Professor Werner Mezger bereits intern den Mitgliedszünften auf den offenen Brief eine Stellungnahme abgegeben habe. Nach SZ–Informationen wirft der Fasnets–Kenner den fünf Unterzeichnern „völlige Ahnungslosigkeit“ vor.

VSAN gibt sich defensiv

Die VSAN indes gibt sich in der aktuellen Situation eher defensiv und lässt verlauten: „Schon am 14. August hat das Geschäftsführende Präsidium, bestehend aus VSAN–Präsident Roland Wehrle, den Vize–Präsidenten Otto Gäng und Peter Schmidt, der Säckelmeisterin Ursula Forster und Schriftführer Paul Martin einen Brief an die 68 Zunftmeister geschrieben. Darin erklären die fünf VSAN–Vorstandsmitglieder: Gerne nehmen wir die Fragen und Anregungen der Zünfte aus Endingen, Bräunlingen, Schömberg, Schramberg und Wolfach auf. Unser Vorschlag ist, dass wir gemeinsam in der Zunftmeisterversammlung in Meßkirch darüber sprechen. Denn dort gehören diese Fragen hin. Sie werden von den Zünften, nicht vom Präsidenten oder dem Präsidium entschieden.“

Und diese Versammlung, bei der auch Ehingen und Munderkingen mit Abordnungen vertreten sein werden, findet am 7. Oktober statt.