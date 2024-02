Wetten, dass... Thomas Gottschalk Lust auf ein Selfie mit Narren aus Ehingen und Munderkingen hat? Ja. Das hat der Showmaster am Mittwochabend in Rust bewiesen, als Hunderte Närrinnen und Narren den Moderator im Europa-Park gefeiert haben.

Darunter auch eine Abordnung der Ehinger Narrenzunft Spritzenmuck. Anlass war die Verleihung der „Goldenen Narrenschelle“ der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN).

Abordnung aus Ehingen und Munderkingen

„Wenn man anfängt, sich ernst zu nehmen, ist man schon kein Narr mehr.“ Ein Satz, den Gottschalk an diesem Abend sagte und der so ein bisschen zumindest auch sein Leben in der Öffentlichkeit prägte. Narrenpräsident Roland Wehrle zufolge nimmt der 73-jährige Entertainer kein Blatt vor den Mund und lässt sich nicht von der Bühne vertreiben. Gottschalk hatte im November ein letztes Mal die ZDF-Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ moderiert.

Nach der Übergabe nahm sich Gottschalk die Zeit, um ein Foto mit der Abordnung aus Ehingen und Munderkingen zu machen. Für die Narrenzunft Spritzenmuck als Repräsentantinnen in Rust waren Vize-Zunftsmeisterin Elke Johannsen und Schriftführerin Heike Götz. Der Ehinger CDU-Landesvorsitzende Manuel Hagel war im Ehinger Narrenratsfrack gekommen und hat es sich ebenfalls nicht nehmen lassen, ein Erinnerungsfoto mit dem Showmaster und seinen „Ehinger und Munderkinger“ zu machen. Für Munderkingen war Kraft Amtes VSAN-Vize Peter Schmidt in Rust dabei.

Zu den früheren Preisträgern gehören Ex-EU-Kommissar Günther Oettinger, der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg, Christian Streich, und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).Die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte blickt auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Sie ist damit eine der ältesten Narrenvereinigungen Deutschlands.