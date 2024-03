Nächster Nackenschlag im Abstiegskampf

Am Ende ist es einmal mehr das in dieser Saison gewohnte Bild: Das Team Ehingen Urspring zeigt zunächst Moral und startet aggressiv und engagiert ins Spiel (8:3-Führung nach zweieinhalb Minuten), verliert dann aber im weiteren Verlauf den Faden, leistet sich in vorentscheidenden Phasen immer wieder leichte Fehler sowie Unkonzentriertheiten und agiert kurzzeitig nicht konsequent genug.

Schwächephasen, in denen das junge Team Ehingen Urspring immer wieder Lehrgeld bezahlt, während der Gegner - wie am Samstagabend auch Speyer durch seine souverän gewohnt stark aufspielenden Routiniers um Daryl Woodmore (19 Punkte/32 Jahre) und Christoph Rupp (15 Punkte/30 Jahre) - die Gelegenheit nutzt, um die Weichen auf Sieg zu stellen. „Wir waren die schlechtere Mannschaft - das war nicht gut genug“, musste dementsprechend auch Head-Coach Johannes Hübner nach der 82:102-Niederlage konsterniert feststellen.

Topscorer Daniel Zacek

In der Sporthalle Nord genügten den Hausherren im Prinzip 90 Sekunden, um das Spiel letztlich vorentscheidend zu beeinflussen. Eine handvoll Sekunden vor Ende des dritten Viertels schien das Momentum noch auf Seiten der Gäste zu liegen. Angeführt von den in der Offensive gut spielenden Daniel Zacek (21 Punkte) und Valtteri Mervola (18 Punkte) verkürzte das Team Ehingen Urspring seinen Rückstand auf acht Punkte (70:62) - mit der Aussicht, zu Beginn des vierten Viertels den Ball zu erhalten und die Gastgeber im Schlussviertel direkt weiter ordentlich unter Druck setzen zu können.

Doch dem vom Abstieg bedrohten Team Ehingen Urspring gelang es nicht, die wenigen verbleibenden Sekunden des dritten Viertels zu verteidigen. Speyer stellte per Buzzer-Beater direkt wieder auf einen Zehn-Punkte-Vorsprung und nutzte nach der letzten Viertelpause zudem binnen etwas mehr als einer Minute drei schwache Abschlüsse des Hübner-Teams um mittels zwei Dreiern und einem krachenden Dunk vorentscheidend - und vor allen Dingen moralisch demotivierend - auf 16 Punkte davonzuziehen (80:64). Da sich Speyer in der zweiten Halbzeit auch noch deutlich treffsicherer von der Drei-Punktelinie aus zeigte (14 Treffer bei 48% gegenüber 7 Treffer bei 33%) endete das Spiel unterm Strich verdient deutlich mit 102:82 für die Pfälzer. „Unsere Quoten in der Offensive waren ganz okay, aber über 100 Punkte zuzulassen sind natürlich deutlich zu viel“, kommentierte Head-Coach Johannes Hübner abschließend.