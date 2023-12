Kein Glück. Kein Happy End. Keine Bescherung kurz vor Weihnachten. Auch im zweiten Basketball-Krimi innerhalb von vier Tagen zog das Team Ehingen Urspring den Kürzeren. Spannung bis zur Schlussminute bot das letzte ProB-Spiel des Jahres gegen die Ahorn Baskets BIS Speyer für die rund 300 Zuschauer in Ehingen, endete allerdings wie beim Duell unter der Woche zuvor in Ludwigsburg für die Hausherren in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium mit einer knappen Niederlage.

Mit 88:95 musste sich die Mannschaft von Head-Coach Johannes Hübner am Ende geschlagen geben. Der sprach anschließend wenig überraschend von einem bitteren Abend und einer bitteren Woche: „Wir haben im letzten Viertel die entscheidenden Plays nicht gemacht“, haderte der Trainer mit dem unglücklichen Ausgang, ohne seinen Spielern allzu große Vorwürfe zu machen: „Alle haben nochmal alles rausgehauen, das kann man ihnen nicht vorwerfen, zumal Adam Thoseby und Vincent Neugebauer auch angeschlagen waren - aber der eine letzte Zentimeter fehlt halt gerade.“

Zum tragischen Helden des einen fehlenden Zentimeters wurde dabei am Samstagabend in Ehingen - wie auch schon gegen Ludwigsburg - erneut der ansonsten stark spielende Valtteri Mervola. In der Schlussminute hatte der junge Finne beim Stand von 88:90 die Chance zum Ausgleich. Sein Korbleger-Versuch tänzelte auf dem Ring, wollte aber einfach nicht fallen. Speyer zeigte sich in den verbleibenden Sekunden abgezockt, verwandelte seine anschließend erzwungenen Freiwürfe sicher und ließ sich den Sieg bis zum Ertönen der Schlusssirene nicht mehr nehmen.

Doch nicht nur in Sachen Schlussdramatik, sondern auch im ganzen Spielverlauf ähnelte das Speyer-Spiel dem Basketball-Krimi in Ludwigsburg drei Tage zuvor. Die Starting-Five des Team Ehingen Urspring kam gut ins Spiel. Valtteri Mervola lenkte das Spiel geschickt, Vincent Neugebauer setzte sich unterm Korb durch, Daniel Zacek sorgte mit energisch schnellen Abwehrhänden für Turnovers, während Adam Thoseby und Joel Lungelu in der Offensive fleißig punkteten. Nach fünf Minuten führten die Gastgeber mit 14:7. Anschließend wechselte Head-Coach Johannes Hübner jedoch einmal komplett durch und es kam ein Bruch in das Spiel des „Team in green“, der zunächst zu einem 10:0-Lauf der Gäste und einem Führungswechsel führte. Allen voran durch seinen gut aufgelegten Top-Scorer Daryl Woodmore (23 Punkte) konnte Speyer die Führung bis zum Ende des ersten Viertels ausbauen (17:23/10.).

Bis zur Halbzeitpause liefen die Hausherren anschließend zunächst dem Rückstand konstant hinterher (43:50/20.), ehe nach dem Seitenwechsel dann mit frischer Power die Aufholjagd spektakulär eingeläutet wurde. Im dritten Viertel fielen gleich sieben Dreier - insgesamt kam das Team Ehingen Urspring in den zehn Minuten nach der Pause dank einer starken geschlossenen Mannschaftsleistung auf 34 Punkte. „Wir haben ein super drittes Viertel gespielt, waren dann auch vorne und hatten das Spiel kurz eigentlich auch schon fast gehabt“, kommentierte Hübner die stärkste Phase seiner Mannschaft, die sich durch eine zwischenzeitliche 77:73-Führung nach 30 Minuten auch auf dem Scoreboard niederschlug.

„Für mich sind es am Ende dann auch einfach die zwei fehlenden Rebounds, die in vier einfachen Punkten münden“, analysierte der Coach die erneute ergebnistechnische Kehrtwende im vierten Viertel. Elf Punkte in den letzten zehn Minuten sollten unterm Strich zu wenig sein, um sich den eigentlich dringend benötigten Sieg gegen den Tabellennachbarn zu sichern.

Team Ehingen Urspring vs. Ahorn Baskets BIS Speyer 88:95 (17:23/43:50/77:73). - Starting Five: Adam Thoseby (23 Punkte/2 Rebounds/0 Assists), Valtteri Mervola (13 Punkte/5 Rebounds/11 Assists), Daniel Zacek (3 Punkte/1 Rebound/2 Assists), Vincent Neugebauer (7 Punkte/7 Rebounds/2 Assists), Joel Lungelu (13 Punkte/3 Rebounds/2 Assists). - Weitere Spieler Team Ehingen Urspring: Jorke Aav (9 Punkte/2 Rebounds/2 Assists), Finn Döntgens (1 Punkt/3 Rebounds/ 1 Assist), Jared Grey (17 Punkte/3 Rebounds/1 Assist), Henning Ballhausen (2 Punkte/1 Rebound/0 Assists), Leonhard Laar (0 Punkte/1 Rebound/0 Assists), Philip Schneck (0 Punkte/0 Rebounds/0 Assists). - Beste Werfer Speyer: Daryl Woodmore (23 Punkte/8 Rebounds/6 Assists), Christoph Rupp (22 Punkte/1 Rebound/6 Assists), Carlos Hidalgo (18 Punkte/5 Rebounds/4 Assists).