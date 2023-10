Sie haben Menschen teils brutal überfallen, manche Opfer leiden noch heute: Im Prozess gegen drei junge Männer aus Munderkingen vor dem Ulmer Landgericht sind jetzt die Urteile gefallen. Die beiden Hauptangeklagten, aktuell bereits in Haft, bleiben hinter Gittern. Der Dritte kommt glimpflicher davon.

Der Mann ahnt nichts Böses an jenem frühen Februarmorgen im Jahr 2022 in der Ehinger Innenstadt, als ihm plötzlich jemand eine Pistole an die Schläfe hält. Der Angreifer und ein Komplize fordern Geld, es kommt zu einem Kampf, auch ein Schuss fällt. Am Ende liegt das Opfer blutend und bewusstlos am Boden, weil es mit Fußtritten malträtiert worden ist. Sein Geldbeutel mit Ausweispapieren und 100 Euro fehlt.

Nur wenige Tage später kommt es in der Nähe des Ehinger Bahnhofs gegen Mitternacht erneut zu einem Überfall auf einen ahnungslosen Passanten, diesmal ohne Waffe, aber mit ähnlicher Brutalität. Fäuste landen in seinem Gesicht, er geht zu Boden, wieder wird das Opfer mit Füßen getreten. Und wieder geht es den Tätern um Geld. Zehn Euro sind ihre Beute.

Im März wird für die Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Oberdischingen der Abend zur Hölle. Unbekannte betreten über den Hintereingang das Haus, gehen in den ersten Stock und halten den Männern im Flur und in den Zimmern Pistolen an die Schläfe.

Brüllend fordern die Angreifer jeweils „Marihuana!“ und „Geld!“, erbeuten mehrere hundert Euro und ein paar Handys, die sie später wegwerfen. Ein Bewohner springt in Panik aus dem Fenster seines Zimmers, verletzt sich dabei am Bein, kann aber im Nachbarhaus die Polizei alarmieren.

Welche Rolle Alkohol und Drogen spielten

Drei von insgesamt fünf Fällen ‐ die beiden weiteren spielten sich in Ehingen und Munderkingen ab –, in denen sich die Clique ihren „schädlichen Neigungen“, wie es im Gerichtsdeutsch heißt, hingab ‐ in wechselnder Besetzung, teils mit bis heute unbekannten Komplizen, und in unterschiedlich starken Rollen. Eines aber stand für die Strafkammer nach sechs Verhandlungstagen fest: Die teils einschlägig vorbestraften und deshalb schon inhaftierten Angeklagten brauchen aufgrund der Schwere der Schuld eine empfindliche Strafe mit starkem erzieherischem Wert.

Vor allem die Brutalität des Vorgehens und die teils drastischen psychischen Fogen für die Opfer fallen ins Gewicht. Zwar spielten bei fast allen Taten auch Alkohol und Drogen eine wohl enthemmende Rolle, die Schuldfähigkeit schränkte dies aber nach Auffassung eines Gutachters und des Gerichts nicht ein.

Strafmildernd bewertete der Vorsitzende Richter Klausner das weitreichende Geständnis der zu den Tatzeiten 17 bis 19 Jahre alten Männer. Ebenso hielt er ihnen die jeweils schwierigen Lebensgeschichten, die Gruppendynamik, den Änderungswillen, teilweise Entschuldigungen bei den Opfern und mehr oder weniger erkennbare Zukunftsstrukturen zugute. Wegen mangelnder persönlicher Reife seien alle, obwohl zum Teil bereits im Heranwachsendenalter, nach Jugendstrafrecht zu verurteilen.

Das sind die Strafmaße

Und so folgte Klausner weitgehend den Empfehlungen der Staatsanwältin und schickte, unter anderem wegen schweren Raubs, räuberischer Erpressung und gefährlicher, in einem Fall auch lebensbedrohender Körperverletzung, die beiden schon inhaftierten Hauptangeklagten für mehrere Jahre ins Gefängnis. Der am stärksten involvierte, heute 20-Jährige muss vier Jahre und ein 18-Jähriger drei Jahre lang sitzen.

In diese Strafe wurden bereits gefällte Urteile des Amtsgerichts wegen diverser Vorstrafen einbezogen. Ein 19-Jähriger, dem eher eine Mitläuferrolle zuzuschreiben ist, erhielt acht Monate Haft auf Bewährung. Er darf sich in den nächsten zwei Jahren nichts zu Schulden kommen lassen und muss als Auflage ein Anti-Aggressions-Training absolvieren, sonst geht’s auch für ihn hinter Gitter.

Der 18- und der 19-Jährige und ihre Anwälte erklärten noch im Gerichtssaal, keine Rechtsmittel gegen das Urteil einzulegen. Die Staatsanwältin und der Verteidiger des 20-Jährigen ließen sich diese Möglichkeit, die sie binnen einer Woche nutzen müssten, noch offen.