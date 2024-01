Es ist andere Musik als die, die im vergangenen Jahr aus der Feder von Steffen Wessbecher-Newman erschienen ist. Statt Schlager für Mickie Krause oder Ingo ohne Flamingo veröffentlicht er am Freitag zusammen mit dem deutsch-französischen Sänger und Gitarristen Bertrand le Guillou eine EP, die Wessbecher-Newman selbst als swingend und poppig bezeichnet.

Unter dem Titel „Voilà!“ erscheinen auf seinem Ehinger Label Elf-a-Musik dann Lieder wie „Souvenir“ oder „Tango de l’amour“ - nicht nur auf CD, sondern auch auf Online-Streaming-Plattformen wie Spotify.

Die Lieder sind hauptsächlich auf Französisch

Die Texte der insgesamt elf Lieder sind dabei hauptsächlich auf Französisch. „Tango de l’amour“ gibt es sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch, „Souvenir“ mit deutscher Strophe und französischem Refrain. Dazu sagt Wessbecher-Newman: „Ich wollte, dass er wenigstens den Refrain auf Französisch singt.“

Le Guillou selbst hat einige der Lieder geschrieben, die von Wessbecher-Newman hat er außerdem ins Französische übersetzt. Ein bilinguales Projekt: „Ich bin das so gewohnt“, sagt der Ehinger Produzent.

Schon in der Schulzeit spielte Steffen Wessbecher-Newman in einem bilingualen Orchester in Bad Bergzabern in Rheinland-Pfalz. Auftritte in Straßburg, Hagenau und Weißenburg waren an der Tagesordnung.

Bertrand ist Musiker und Instrumentalist. Steffen Wessbecher-Newman

Kennengelernt haben sich der Ehinger und der Sänger schon vor vielen Jahren bei einem Band-Projekt in Bad Dürkheim in der Pfalz. Wessbecher-Newman selbst saß am Schlagzeug, le Guillou sang „mit einer wunderbaren Stimme“, wie Wessbecher-Newman es ausdrückt. Nun habe es endlich mit einem gemeinsamen Projekt geklappt.

Arbeit zum Album gestaltet sich anders

Und das unterscheide sich ziemlich von den Schlager-Projekten der vergangenen Zeit. „Es ist eine andere Musik“, sagt Wessbecher-Newman. „Bertrand ist Musiker und Instrumentalist.“ Das wenigste komme auf dem Album vom Sampler oder Synthesizer. Es gebe viele akustische Aufnahmen, der französische Sänger habe alle Gitarrenparts selbst eingespielt.

„Bertrand kann nur mit seiner Gitarre zusammen musizieren. Singen und Gitarre spielen, das ist eins bei ihm“, sagt der Produzent. Er habe sich bei der CD mehr Zeit gelassen, habe verschiedene Mikrofone ausprobiert und die Wirkung zusammen mit den Gitarren getestet.

„Tango de l’amour“ läuft bereits im Radio

Auch wenn die Lieder eine „gewisse Kommerzialität“ aufweisen würden, wie Wessbecher-Newman sagt. Es gebe bei diesem Projekt keine Schlagermelodien. „Es ist so ein kleines Projekt. Da sind keine Welthits dabei“, sagt er. Auch wenn er nicht ohne Stolz in der Stimme erzählt, dass „Tango de l’amour“ bereits im Saarländischen Rundfunk gespielt werde.

Es muss nicht immer Party und Alkohol sein, es geht auch anders. Steffen Wessbecher-Newman

Gerd Heger, Moderator beim SR und unter dem Namen Monsieur Chanson bekannt, sei auf den Sänger und seine Musik aufmerksam geworden. Dass es gerade das Lied sei, stimme ihn positiv. Denn an dem habe er besonders lange gearbeitet. „Das Lied ist schon etwas älter. Jetzt liegt es in seiner Vollendung vor“, ist Wessbecher-Newman sicher.

Wessbecher-Newman plant weitere Projekte

Im März steht dann eine weitere Veröffentlichung an. Zum 30. Todestag von Charles Bukowski legt er das 2020 erschienene Album „Der Himmel ist so weit“ mit Gerd Warmeling noch einmal auf - mit zusätzlichen Gedichten. Bei Charles Bukowski kommt Wessbecher-Newman gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: „Das geht mir durch Mark und Bein, was er so schreibt.“

Aber auch dem Schlager wird Steffen Wessbecher-Newman weiter verbunden sein. Für die Dorfrocker sitzt er aktuell an einem Lied und auch für Mickie Krause ist ein weiterer Song in der Mache. Von was genau die Texte handeln werden, das will der Komponist noch nicht verraten - nur so viel: „Es muss nicht immer Party und Alkohol sein, es geht auch anders.“