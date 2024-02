An Weihnachten hat Katrin Naas mit ihrem Mann Uwe das Café Tiffany’s in Ehingen für immer geschlossen. Nun eröffnet sie völlig unverhofft eine neue Konditorei in der Stadt. Sie hat einfach die perfekten Räumlichkeiten gefunden, um ein ganz neues Konzept umzusetzen.

Es war eine harte Entscheidung, das Tiffany’s nach 24 Jahren zu schließen. Zuletzt sei es ein Kampf gewesen, erzählte Katrin Naas, auch habe man kein Personal gefunden. Viele Ehinger waren traurig über diesen Verlust, umso fröhlicher fiel die Reaktion am vergangenen Wochenende aus, als Katrin Naas auf Facebook verkündete, dass sie „Katrin’s Konditorei“ eröffnen wird und dafür tolle Räumlichkeiten gefunden hat.

Viele Reaktionen

Es sind zwei Räume in einem Backsteinhaus in der Blaubeurer Straße, unweit des Glockenplatzes. „Im August soll die Konditorei eröffnen“, verrät Katrin Naas. Über die vielen Reaktionen auf Facebook sei sie sehr dankbar. „Ich habe mich sehr darüber gefreut.“

„Mein Plan war es eigentlich, von Ehingen wegzugehen“, sagt sie. Der Gedanke war: „Es ist woanders leichter, von Neuem anzufangen.“ Denn so müsse sie das Neue nicht immer vom Tiffany’s absetzen und erklären, dass es jetzt ein ganz anderes Konzept gibt. Doch schon im Oktober wurde sie von Rabea Christ vom Ehinger Stadtmarketing auf das Gebäude in der Blaubeurer Straße aufmerksam gemacht und sah sich die Räume an. Katrin Naas war sofort begeistert und sie wusste: „Das ist es.“ Es war Liebe auf den ersten Blick. „Das Gebäude mit den Backsteinen und den großen Fenstern strahlt für mich Handwerk aus“, sagt sie. „Das Handwerkliche ist auch das, was ich den Vordergrund stellen möchte.“ Die Räumlichkeiten würden einfach perfekt zu dem passen, was sie vorhabe. Dennoch gab es noch viel abzuklären und so fiel die Entscheidung erst in diesem Jahr.

Keine Gastronomie

Was sie genau vorhat, das möchte Katrin Naas noch nicht verraten, doch manches gibt sie bereits preis: „Es wird ein reiner Handwerksbetrieb - ohne Gastronomie - mit Verkauf am Wochenende“, erklärt sie - ein Café wird es also nicht geben. Damit ist auch das Personalproblem aus der Vergangenheit gelöst, denn ohne Café schaffe sie das zur Not alles allein, sagt sie. Ob sie es dann tatsächlich allein macht, wisse sie noch nicht - aber ihr Mann werde wahrscheinlich nicht mehr mit im Boot sein, erklärt sie.

Klar ist: Es ist wird ein ganz anderes Konzept als im Tiffany’s. In Katrin’s Konditorei soll es eine offene Produktion mit Verkaufsraum und extra abgetrenntem Schokoladenraum geben. „Die Lage ist für mich perfekt“, sagt Katrin Naas, denn es gebe kostenlose Parkplätze direkt vor der Tür, auch sei die neue Konditorei ja noch relativ nahe zur Innenstadt gelegen. Dass die Konditorei nur am Wochenende geöffnet haben wird, habe damit zu tun, dass sie ja Zeit brauche zum Produzieren, erklärt die Konditorin und fügt hinzu: „Ich hoffe, dass sich die vielen Leute auf das Neue einlassen können. Es wird nicht schlechter als im Tiffany’s, sondern einfach anders.“

Viel zu tun

Bis zur Eröffnung gibt es noch einiges zu tun. Es sind noch viele Umbauarbeiten notwendig, außerdem muss sich Katrin Naas um ein neues Logo, Verpackungen, eine Homepage und viel Bürokratie kümmern. Daher sagt sie: „Es wird definitiv August, bis ich loslege.“ Wie das neue Konzept dann konkret ausgestaltet wird, darauf darf man gespannt sein.