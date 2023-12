Es ist ein Morgen kurz vor Heiligabend. Katrin Naas steht an der Theke des Tiffany’s in der Ehinger Hauptstraße - vor sich ein großes Blech mit Schoko-Weihnachtsbäumen. Draußen ist es noch dunkel, die Theke im Café hingegen ist hell erleuchtet. Schon seit einer Stunde ist die Konditorin zugange, bereitet die Waren für den Tag vor.

An diesem Morgen sind das die Weihnachtsbäume. Seit vielen Jahren macht sie das jetzt schon, in der Vorweihnachtszeit gibt es im Tiffany’s auch Schoko-Weihnachtsbäume zu kaufen. Doch in diesem Jahr wird es das letzte Mal sein.

Es war keine leichte Entscheidung

Zum letzten Mal werden Katrin und Uwe Naas am Weihnachtsmorgen das Tiffany’s für ihre Kundinnen und Kunden öffnen. Zum letzten Mal verkaufen sie an dem Tag ihre Pralinen, Schokoladen und Kuchen. Dann um die Mittagszeit ist Schluss - nach 24 Jahren.

Das war die härteste Entscheidung, die ich in den vergangenen Jahren treffen musste. Katrin Naas

Die beiden haben sich dazu entschieden, ihr Café aufzugeben. „Das war die härteste Entscheidung, die ich in den vergangenen Jahren treffen musste“, sagt Katrin Naas. „Wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, dass wir dieses Jahr schließen, hätte ich ihm den Vogel gezeigt.“

Nach 24 Jahren machen Uwe und Katrin Naas Schluss mit dem Tiffany’s. (Foto: Verena Pauer )

Sie waren bei den schönen Momenten dabei

Zu den genauen Gründen möchte sie nichts sagen, nur so viel: „Ich habe damit abgeschlossen.“ Und: „Die äußeren Einflüsse können wir nicht verändern.“ Die Corona-Zeit sei sehr hart gewesen, alles, was danach kam, ebenfalls ein Kampf.

Wir durften immer bei den schönen Momenten dabei sein. Katrin Naas

Katrin Naas blickt lieber auf die schönen Erinnerungen zurück, die sie durch die Arbeit im Café gesammelt hat - an die vielen Feste, die sie mit ihren Backwerken begleiten durften. „Wir durften immer bei den schönen Momenten dabei sein“, sagt sie - „bei Hochzeiten, Taufen, Kommunionen“.

Aber auch an ganz spezielle Aufträge denkt sie gern zurück. So zum Beispiel, als sie am heißesten Tag des Jahres bei 38 Grad Celsius den Auftrag hatten, eine riesige Torte ins Dietrich Theater nach Neu-Ulm zu liefern. „Wir hatten echt Sorge, ob die Torte den Weg von Ehingen nach Neu-Ulm überlebt“, sagt Katrin Naas.

Die Vorweihnachtszeit kann stressig werden

Sie nimmt einen Schoko-Weihnachtsbaum in die Hand. Mit einem Pinsel bestreicht sie ihn mit weißer Schokolade, oben drauf kommt eine Weihnachtskugel aus Schokolade. Der nächste Baum, weiße Schokolade, Weihnachtskugel. Es muss schnell gehen, solange die weiße Schokolade noch flüssig ist.

Die Tannenbäume hat Katrin Naas bereits am Tag davor hergestellt. Auch die Deko stellt die Konditorin selbst her, zumindest zu Beginn der Weihnachtszeit. Irgendwann werde es so stressig, dass sie manche dazu kaufe.

Katrin Naas bereitet am Morgen die letzten Schokoladen-Weihnachtsbäume vor. (Foto: Verena Pauer )

Ein Zufall brachte die Familie nach Ehingen

Dass Familie Naas überhaupt in Ehingen gelandet ist, sei ein großer Zufall gewesen, erzählt die Konditormeisterin. Eigentlich hatten sie und ihr Mann in Gengenbach im Schwarzwald ein Café übernehmen wollen, hatten mit dem Besitzer schon vorher zusammengearbeitet und etwas mehr als einen Monat bereits im Haus gewohnt.

„Am Tag vom Notartermin hat der Besitzer es dann nicht übers Herz gebracht, sein Elternhaus zu verkaufen“, sagt die 50-Jährige. Innerhalb von zwei Tagen zog Familie Naas also wieder aus dem Haus aus - Katrin Naas war im achten Monat schwanger.

Dann habe ich mir erstmal eine Landkarte besorgt und geguckt, wo dieses Ehingen an der Donau überhaupt liegt. Katrin Naas

„Ich habe dann zu meinem Mann gesagt, dass er unbedingt was finden muss“, sagt sie. Und das tat er. „Ich war im Krankenhaus, hatte gerade unseren Sohn gekriegt“, sagt Katrin Naas. Da kam Uwe Naas mit der Nachricht, dass er in Ehingen ein Café gefunden habe - über eine Anzeige in einer Branchenzeitschrift. „Dann habe ich mir erstmal eine Landkarte besorgt und geguckt, wo dieses Ehingen an der Donau überhaupt liegt“, erinnert sich die gebürtige Thüringerin. „Ich hatte keine Ahnung, wo ich landen werde.“

In den vergangenen 24 Jahren haben sie sich im Café eine Stammkundschaft aufgebaut. Einige Kundinnen und Kunden hatten sie bereits zur Hochzeit begleitet, später dann zur Taufe und runden Geburtstagen. „Man wächst zusammen, wenn man die schönen Momente teilt“, sagt Katrin Naas.

Nach Weihnachten muss alles raus

Normalerweise hat die Konditormeisterin am 24. Dezember nach Ladenschluss immer gleich das gesamte Sortiment ausgetauscht, weihnachtliche Ware raus aus den Regalen. Karin Naas hat die dann an den Tafelladen gespendet und damit Platz gemacht für die Silvester-Ware. So war dann schon an Heiligabend alles vorbereitet für den Silvester-Verkauf, der am 27. Dezember startet - normalerweise. Denn das fällt in diesem Jahr weg.

Ich könnte mir für mich nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Katrin Naas

Nach Weihnachten heißt es: Alles muss raus. Da die neuen Besitzer, wie berichtet, ein vietnamesisches Restaurant eröffnen werden, können sie die Gerätschaften nicht übernehmen. Cafés aus der Region hätten bereits Mobiliar reserviert, sagt Katrin Naas. Außerdem soll es Anfang des Jahres einen Flohmarkt geben, bei dem zum Beispiel Geschirr verkauft werden soll.

Was danach kommt

Und dann? Katrin Naas will ihrem „Handwerk treu bleiben“, wie sie sagt. „Ich könnte mir für mich nicht vorstellen, etwas anderes zu tun.“ Für das kommende Jahr hat sie ein paar Kurse und Fortbildungen geplant. Es sind das Tempo, die Energie, das Kreative, was sie an ihrem Beruf reizt - „und das Strahlen der Kunden, wenn sie ihre Torte, die Pralinen oder die Schokolade abholen“.

Nach 24 Jahren endet im Tiffany’s eine Ära. (Foto: Verena Pauer )

Sie sagt aber auch, dass es körperlich anstrengende, harte Arbeit sei. Ihr Mann arbeite zum Teil zwischen 90 und 100 Stunden in der Woche. Auch an diesem Morgen ist er bereits seit 3 Uhr auf den Beinen und backt Torten, aus dem Keller, wo die Backstube ist, kommt Geklapper. Das gehe an die Gesundheit, sagt Katrin Naas. Auf Dauer sei das nicht mehr machbar.

„Es wird sich jetzt alles ändern“, sagt sie. Das werde ein neuer Lebensabschnitt. „Ich werde im nächsten Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf den Ehinger Wochenmarkt gehen können“, sagt die Konditorin. Denn bisher hat sie zu der Zeit immer gearbeitet. Einige der Marktbeschicker kenne sie schon. Denn wenn der Wochenmarkt auf den Sternplatz ausweicht, kommen die gerne ins Café auf einen Kaffee vorbei und um die Toilette zu benutzen.

Anfang der Woche sind die Nüsse ausgegangen

Doch bevor am 24. Dezember nach 24 Jahren ein Stück Ehinger Geschichte wegbricht, heißt es nochmal alle Kräfte bündeln. Die vergangenen Wochen seien stressig gewesen, sagt Katrin Naas. Vor allem die Stunden abends seien es, die ihr da Ruhe geben würden, sagt sie: „Wenn abends Ruhe ist und die Schokomaschine läuft - das hat auch was Meditatives.“

Aber das stärkste Gefühl bei mir ist Dankbarkeit, Dankbarkeit für alles. Katrin Naas

Anfang der Woche sind die Nüsse ausgegangen, sagt sie. „Jetzt gibt es halt nichts mehr mit Nüssen.“ Auch bei anderen Zutaten wird es so langsam eng. „Gestern habe ich alles zusammengesucht und überlegt: Was mache ich damit?“, sagt sie. Das heiße nicht, dass die Ware dadurch schlechter sei, nur vielleicht ein bisschen abgewandelt. Für die Aufträge haben sie außerdem noch bei ihren Lieferanten bestellt.

Kunden verabschieden sich mit Geschenken

In den vergangenen Wochen sei noch mehr Betrieb im Laden gewesen als sonst im Weihnachtsgeschäft, sagt Katrin Naas. Seit sie im Sommer bekannt gegeben hatten, dass sie das Geschäft schließen werden, seien fast jeden Tag Leute im Laden gewesen, die ihr Bedauern ausgedrückt hätten.

Seit ein paar Wochen werden es immer mehr. Die Leute bringen Blumensträuße und Bilder, backen Plätzchen für die beiden Konditormeister. Sie müsse oft mit den Tränen kämpfen, sagt Katrin Naas: „Aber das stärkste Gefühl bei mir ist Dankbarkeit, Dankbarkeit für alles.“