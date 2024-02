Nabu rettet Frühblüher vor der Tonne

(kö) - In den beiden Ehinger Baumärkten wären nicht verkaufte Frühblüher wie Osterglocken, Hyazinthen und Winterling in der Tonne gelandet, wenn nicht der Nabu Ehingen-Allmendingen sie davor bewahrt hätte. Die Mitglieder um Franziska Paul-Eggler haben in den Baumärkten gefragt, ob sie die Pflanzen für eine Pflanzaktion in Ehingen abholen können und sind dabei auf offene Ohren gestoßen.

Am Sonntagnachmittag haben fünf Nabu-Mitglieder und eine Ehingerin, die durch die Zeitung davon erfahren hatte, die Zwiebelpflanzen beim TSG Heim eingepflanzt und hoffen, dass sie dort Jahr für Jahr im Frühling Spaziergänger erfreuen. In drei Wochen soll es eine zweite Pflanzaktion in der Nähe vom Friedhof geben. Weitere Termine sind geplant und werden auf der Homepage des Nabu online gestellt. So gibt es eine Pilzaktion beim Öpfinger Stausee und das Kiebitz Projekt bei einem kleinen Teich in Griesingen.

„Die Stadt stellt uns die Flächen zur Verfügung zum Pflanzen, solche Aktionen wollen wir auch in den nächsten Jahren fortführen“ sagte Franziska Paul-Eggler. Auf der Wiese beim TSG Heim bleiben die bunten Frühlingsblumen stehen, bis dort das erste Mal gemäht wird und werden hoffentlich im nächsten Frühling wieder blühen.