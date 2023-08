Musikschule der Stadt Ehingen startet mit neuen Kursen im Musikgarten

Nach den Sommerferien bietet die Musikschule neue Kurse für Kinder im Alter von vier Monaten bis drei Jahren im Musikgarten an. In einer Gruppe mit gleichaltrigen Kindern werden die Jüngsten in Begleitung einer Bezugsperson spielerisch an die Musik herangeführt.

Der Musikgarten legt den Grundstein für ein Leben mit Musik. Langzeitstudien bestätigen inzwischen den positiven Einfluss von Musikerziehung auf die Entwicklung des Kindes, auf das Sozialverhalten und auf das Lernen. Verbringen Sie intensiv Zeit mit Ihrem Kind und finden Sie zugleich Kontakt zu anderen Eltern und Kindern, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Unterricht findet einmal pro Woche am Mittwoch– und Freitagvormittag sowie am Mittwochnachmittag in der Musikschule im Franziskanerkloster statt. In einer Gruppe mit bis zu acht Paaren, je ein Baby beziehungsweise Kleinkind mit einer erwachsenen Bezugsperson, dauert der Kurs 45 Minuten. Lizenzierten Lehrkräfte unterrichten nach der Musikgarten–Konzeption des Instituts für elementare Musikerziehung.

Anmeldungen sind Online auf der Homepage unter www.musikschule–ehingen.de ab sofort möglich. Informationen gibt es bei Musikschule der Stadt Ehingen, Spitalstraße 30, Ehingen, Telefon 07391 503—521 oder Mail: [email protected]. mr.