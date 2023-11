Ehingen

Musikschule bietet neuen Kurs zu Pop- und Jazzgesang an

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Die Sängerin Ruth Atzinger wird Kindern und Erwachsenen den Pop- und Jazzgesang näherbringen. (Foto: www.verenagremmer.com )

Die Musikschule der Stadt Ehingen bietet ab sofort ein neues Unterrichtsangebot an. Ruth Atzinger, Lehrkraft für Gesang in den Bereichen Pop und Jazz studierte am Königlichen Konservatorium Den Haag Jazzgesang sowie an der Ludwig-Maximilian-Universität München Musik- und Theaterwissenschaften, wie die Stadt mitteilt.

Veröffentlicht: 15.11.2023, 08:57 Von: sz