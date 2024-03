Musical über den Apostel Petrus in der Lindenhalle

Das Adonia-Musical „Petrus - der Apostel“ ist am Freitag, 5. April, 19.30 Uhr, in der Lindenhalle in Ehingen zu erleben. Dabei stehen 70 talentierte Teenager und eine junge Live-Band auf der Bühne: Mit dem Musical „Petrus - der Apostel“ erwartet das Publikum ausdrucksstarke Songs, berührende Theaterszenen und kreative Show-Elemente.

Das für die ganze Familie geeignete Musical gibt einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der ersten christlichen Gemeinde, die von Anfang an Verfolgung erlebte. Doch das Thema hat bis heute nichts an Aktualität verloren. Die Veranstalter Arche Ehingen, Freie Christengemeinde Ecclesia Laupheim sowie Treffpunkt Leben Munderkingen laden zum Musical ein, der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind willkommen.

Das Stück wird 2024 von 45 Projektchören an 180 Orten deutschlandweit aufgeführt. Nach vier Probetagen unter Betreuung des ehrenamtlichen Mitarbeiter-Teams folgen für die jungen Sängerinnen und Sänger vier Auftritte an verschiedenen Orten. 2001 wurde zum ersten Mal ein Adonia-Musicalcamp durchgeführt. Inzwischen nehmen 4.500 Kinder und Jugendliche an einem der jährlich über 65 Camps teil. Außer den Camps für Teenager werden noch Juniorcamps für neun- bis 13-jährige Kinder angeboten.

Adonia ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Karlsruhe. Ein hauptamtliches Team koordiniert die Musicalfreizeiten und schult die rund 1000 Ehrenamtlichen, die die Freizeiten organisieren. Adonia arbeitet eng mit Landes- und Freikirchen zusammen und wird durch Campbeiträge, Spenden und Kollekten an den Konzerten finanziert.