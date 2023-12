Mühlweg in Ehingen wird im Januar halbseitig gesperrt

Die Straßenmeisterei Ehingen führt abhängig von der Witterung Anfang Januar 2024 Gehölzarbeiten auf der B465, Mühlweg, in Ehingen durch. Die Straße wird dafür im Bereich der Autovermietung Fröhlich bis zum Kreisverkehr „Schiffberg“ halbseitig gesperrt. Als voraussichtlicher Termin ist laut Pressemitteilung des Landratsamts Donnerstag, 4. Januar, vorgesehen.

Der Verkehr in Richtung Biberach wird an der Baustelle vorbeigeführt. Dort wird eine Baustellenampel eingerichtet. Es sind Wartezeiten von etwa fünf bis zehn Minuten möglich. Das Einkaufszentrum an der Talstraße ist aus beiden Richtungen erreichbar.

Der überregionale Verkehr aus Richtung Biberach und Rottenacker wird über Berg - Nasgenstadt - B 311 umgeleitet.