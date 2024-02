Muckenspritzer zeigen ihren Löschangriff

(kö) - Kinder sollen die Ehinger Fasnet besser kennenlernen. Um die Kinder in und um Ehingen von frühester Jugend an mit der Geschichte und den Bräuchen der Ehinger Fasnet vertraut zu machen, laden die Muckenspritzer jedes Jahr die Kindergartenkinder aller Kindergärten zu einem kleinen Löschangriff beim Narrenstadel ein.

Ohne das sonst am Glompigen übliche Gedränge sehen sie hier den Ursprung der besonderen Geschichte der Ehinger Narren. Der Liebfrauenturm so wie die Kinder ihn vom Umzug kennen, stand dort, die Mücken schwirrten fröhlich um ihn herum, nur mit der Rauchentwicklung klemmte es ein wenig. „Ein bissle qualmt es schon, man sieht es bloß bei dem schönen Wetter nicht“, versuchte der Chef der Muckenspritzer Lothar Raiber die Kinder zu überzeugen. „Furio s’brennt“ riefen die Bürger damals und mit allem was Wasser fassen konnte, eilten die wackeren Feuerwehrmänner 1850 herbei und löschten was die Pumpe hergab. Ein kleines Kind sagte ihnen schließlich, der angebliche Rauch sind doch bloß Mücken. Der Spott der Mitbürger war den Feuerlöschern sicher.

Rund 240 Kinder aus den Ehinger Kindergärten, aus Kirchen, Kirchbierlingen Dächingen und Ersingen waren gekommen. In zwei Schichten erlebten sie den Löschangriff auf den Liebfrauenturm Und das Beste, ganz zum Schluss durften sie selbst an der Pumpe und am Löschschlauch Handanlegen und Feuerwehr spielen, während ihre Kameraden die Mücken zählten, die um den Turm schwirrten. Weil so viel Arbeit hungrig macht, gab es für jedes Kind ein Fasnetsküchle, den die Senioren der Muckenspritzer derweil in der Küche vom Narrenstadel gebacken hatten.