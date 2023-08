Motorradfahrer kracht in Auto

Seinem Vordermann ist am Donnerstagnachmittag zwischen Allmendingen und Ehingen ein Motorradfahrer aufgefahren. Das teilt die Polizei mit. Gegen 16.30 Uhr fuhr der 24–Jährige mit seinem Motorrad auf der B492 von Allmendingen in Richtung Ehingen. Ein 36–Jähriger fuhr mit seinem Auto vor ihm in gleicher Richtung und musste bremsen. Der Biker erkannte dies wohl zu spät und fuhr in das Heck des Autos auf. Durch den Aufprall erlitt der 24–Jährige leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Die Höhe der Schäden an den Fahrzeugen ist bislang unklar und muss noch ermittelt werden.