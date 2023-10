Motorradfahrer fährt gegen Radfahrer

Ein Motorradfahrer und ein Radler sind am Donnerstag in Ehingen zusammengestoßen. Gegen 7 Uhr fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Yamaha Motorrad in der Schwarze Gasse und wollte nach rechts auf die B465 in Richtung Biberach abbiegen. Von rechts auf dem Radweg kam ein 58-jähriger E-Biker, der Vorfahrt hatte. Doch die missachtete der Motorradfahrer und stieß mit dem Radler zusammen. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf etwa 1500 Euro.