In Echtzeit, via Bild und Ton, über die aktuellen Busfahrten und Fahrplanabweichungen informiert zu werden, das klingt spitze. Und wenn die digitalen Anzeigen auch noch durch eigene Photovoltaik-Module betrieben werden, ist das aller Ehren wert. 28 solcher 32-Zoll-Modelle mit E-Paper-Technologie und PV-Modul wurden vom Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (DING) in Ehingen und seinen Teilorten aufgestellt. Doch dass es manchmal letztlich an der Umsetzung hapert, zeigt das Beispiel Ehinger Lindenplatz.

Verspätungen werden angezeigt

Sechs der digitalen Anzeigen stehen hier an den verschiedenen Steigen. „Eine Besonderheit stellen die Echtzeitinformationen der Busse dar. Diese sind mit einem kleinen Sendemast markiert. Sollte ein Bus Verspätung haben, wird die aktualisierte Abfahrt angezeigt“, erklärt die DING-Pressestelle. Blöd ist nur, dass man teilweise so gar nichts erkennen kann. Denn die Bildschirme hängen ziemlich hoch, in mehr als 2,50 Meter Höhe. Und das, obwohl hier wohl eher selten Basketballer zusteigen, vielmehr werden die Haltestellen am Lindenplatz „vorwiegend von Schülern genutzt“, wie die Ehinger Stadtverwaltung erklärt. Und dann spiegeln die Bildschirme auch noch im Licht. Doch das Beste kommt noch: Manche der Anzeigen sind, auf der Seite der Lindenhalle, nur Zentimeter vom Bordstein aufgestellt und alle zeigen sie auf die Straße. Man fragt sich, für wen die Anzeigen eigentlich bestimmt sind: Für Fahrgäste auf der gegenüberliegenden Straßenseite?

Die „lichte Höhe“ der Fahrgastinformationen soll circa 2,70 Meter betragen, „um Vandalismusschäden vorzubeugen“, erklärt die Stadtverwaltung. Zur Ausrichtung auf die Straße erklärt sie, dass die Anzeigen „von der durch DING beauftragten Installationsfirma, entsprechend deren Vorgaben, angebracht“ wurde. Und warum wurden die digitalen Anzeigen teilweise auch noch direkt an der Straße errichtet, sodass man sich kaum vor sie stellen kann und wenn man es tut, Nackenschmerzen bekommt beim Hochschauen? „Bei der Montage der DFI-Anzeigen, insbesondere bei den Fundamenten, musste auf dort bereits am Montageort befindliche Leitungen Rücksicht genommen werden“, so die Stadtverwaltung, die die Kosten pro Anzeige auf 6000 Euro beziffert.

Viele Fördermittel für das Projekt

„DING wird als Projektträger eine Zuwendung von 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gewährt. Eine ergänzende Förderung wurde durch DING beim Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) beantragt“, so die Nahverkehrsverbund-GmbH. Zusammen würden 90 Prozent der Kosten durch Fördermitteln abgedeckt. Und wer übernimmt die übrigen Kosten? „Die restlichen zehn Prozent verbleiben vorerst beim Verbund. Nach der voraussichtlichen Bindefrist von einem Jahr werden die Anzeiger an die Kommunen inklusive der offenen Posten veräußert“, erklärt DING.

Gäbe es nicht die Stimme, die einem die Informationen akustisch wiedergibt, wenn man auf einen gelben Knopf drückt, würden sich die Kosten hier auf Seiten der Lindenhalle sicherlich nicht lohnen, egal wer sie größtenteils übernimmt und egal wie gut die Idee an sich ist. Eigentlich ist diese Text-To-Speach-Technik dafür da, um Menschen mit Sehbehinderung die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu erleichtern. Nun muss hier also jeder Fahrgast von dieser Technik Gebrauch machen, wenn er oder sie Live-Informationen zu den Abfahrten benötigt. Zumindest das funktioniert nämlich problemlos.