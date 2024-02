Mal eben einen Joint in der Öffentlichkeit rauchen oder mit bis zu 25 Gramm Cannabis in der Tasche unterwegs sein: Ab 1. April soll das laut Cannabisgesetz der Ampelregierung möglich sein. Damit haben SPD, FDP und Grüne nun das in ein Gesetz gegossen, was sie sich bereits im Koalitionsvertrag vorgenommen hatten. Kritik kommt vor allem aus der CDU.

Kemmer sieht Verantwortungslosigkeit

Das Cannabisgesetz der Ampelregierung sei „schlichtweg verantwortungslos“, sagt so auch die CDU-Bundestagsabgeordnete für den Alb-Donau-Kreis Ronja Kemmer. „Wie sonst ist es zu erklären, dass das Bundesgesundheitsministerium selbst mit Slogans wie ’legal, aber unklug’ vor den Folgen von regelmäßigem Cannabiskonsum warnt?“

Schließlich habe der Konsum von Cannabis gerade bei jungen Leuten bis 25 Jahre „verheerenden Einfluss auf die Hirnentwicklung“. Die Regierung ignoriere das schlichtweg.

Die Sorgen vieler Eltern sind absolut berechtigt. Ronja Kemmer

Als Illusion bezeichnet Kemmer die Annahme, das Jugendliche durch eine Legalisierung nicht leichter an die Droge herankommen könnten. Sie spricht von einem dritten „grauen Markt“. Legal erworbenes Cannabis werde dort an Kinder und Jugendliche weitergegeben - ein Beispiel für dieses Phänomen sei Alkohol.

„Die Sorgen vieler Eltern sind absolut berechtigt", sagt die CDU-Politikerin. Bannzonen um Schulen und Kitas habe die Regierung im neuen Gesetz schließlich ebenfalls kleiner angelegt als ursprünglich geplant.

Kemmer wirft Ampel Subventionierung des Schwarzmarktes vor

Es könne auch nicht davon ausgegangen werden, dass der Dealer nun sozusagen arbeitslos werde, wie die FDP immer sage, kritisiert Kemmer weiter. „Der Preis von Cannabis in den ’Social Clubs’ wird deutlich höher sein als auf dem Schwarzmarkt.“

Sie wirft der Ampelregierung vor, den Schwarzmarkt zu subventionieren. „Während Besitz und Konsum schon ab 1. April erlaubt sein soll, wird es bis mindestens 2025 dauern, bis die Social Clubs tatsächlich Cannabis abgeben können“, sagt sie. „Das ist wirklich unklug.“

Emmerich spricht von einem modernen Cannabisgesetz

Eine ganz andere Sicht hat hingegen Marcel Emmerich, der für die Grünen im Bundestag sitzt. Er sieht vielmehr einen gestärkten Gesundheits- und Jugendschutz durch ein modernes Cannabisgesetz.

„Die kontrollierte Abgabe ausschließlich an Erwachsene durch Anbauvereinigungen ermöglicht es, den Jugendschutz effektiv durchzusetzen“, sagt der Politiker aus dem Wahlkreis Ulm/Alb-Donau. Die Vereinigungen dürften nur Erwachsene als Mitglieder aufnehmen. Die Abgabe von Cannabis an Jugendliche stehe unter Strafe.

Wir Grüne haben schon lange für eine humane Drogenpolitik und mehr Gesundheitsschutz gekämpft, denn die Verbotspolitik ist gescheitert. Marcel Emmerich

„Der in der Bevölkerung bereits stattfindende Konsum wird durch das Gesetz im Interesse des Gesundheitsschutzes reguliert“, sagt Emmerich. Legal verkauftes Cannabis werde so kontrolliert und enthalte deshalb auch keine schädlichen Strecksubstanzen. Das wiederum minimiere Schäden für Konsumentinnen und Konsumenten.

Durch die kontrollierte Abgabe der lizenzierten Vereine werde der Verbraucherschutz gestärkt und der Schwarzmarkt bekämpft. „So legen wir den Grundstein für eine verantwortungsbewusste Cannabispolitik“, sagt der Politiker.

Gesetz sei ein Fortschritt für moderne Drogenpolitik

Aus seiner Sicht markiere das Cannabisgesetz „einen entscheidenden Fortschritt für eine humane und moderne Drogenpolitik“. Die Ampelkoalition löse damit ein wichtiges Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein, sagt Emmerich: „Wir Grüne haben schon lange für eine humane Drogenpolitik und mehr Gesundheitsschutz gekämpft, denn die Verbotspolitik ist gescheitert.“

Mit dem Beschluss des Bundestages komme man dem Ende der Kriminalisierung näher. Jetzt sei der Bundesrat dran, sagt der Bundestagsabgeordnete.

Der Bundesrat stimmt am 22. März über das Gesetz ab. Zwar kann er es nicht komplett stoppen, jedoch kann er bei einzelnen Punkten Einwände erheben und somit die Umsetzung herauszögern.