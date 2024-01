Neue Entwicklung im Rechtsstreit zwischen Modepark Röther und der Stadt Ehingen: Wie Geschäftsführer Michael Röther mitteilt, legt das Modehaus Widerspruch gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Sigmaringen ein. Das hatte im Dezember eine Klage von Modepark Röther abgewiesen, mit der Modepark Röther eine mögliche Erweiterung der Ehinger Verkaufsfläche erreichen wollte.

Wir machen sehr gute Umsätze in Ehingen und sind sehr zufrieden. Geschäftsführer Michael Röther

Das Gericht hatte jedoch die Stadt Ehingen verpflichtet, „über den Antrag der Klägerin auf Erteilung eines Bauvorbescheids über die planungsrechtliche Zulässigkeit der Erweiterung der Verkaufsfläche des Textilfachmarktes“ neu zu entscheiden.

„Das Urteil überlässt die Handlungsmöglichkeiten der Stadt Ehingen“, sagt Röther, der sich eine klare Einschätzung des Gerichts erwartet, wie es in Ehingen weitergehen kann. Denn an dem Standort in der Talstraße möchte das Unternehmen festhalten. „Wir machen sehr gute Umsätze in Ehingen und sind sehr zufrieden“, sagt der Geschäftsführer. Jetzt müsse man sehen, welche Möglichkeiten sich auf rechtlicher Seite bieten.

Die Stadt Ehingen bestätigt, dass Röther Berufung vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim eingelegt habe - der nächsthöheren Instanz. Auf die Begründung warte die Stadt aktuell noch.