Ehingen

Mobilbagger kontrolliert

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Die Polizei hat einen Mobilbagger kontrolliert. (Foto: dpa )

Keine Ausnahmegenehmigungen hatte ein Baggerfahrer für die Fahrt auf öffentlichen Straßen am Freitag in Ehingen. Bereits vergangenen Freitag kontrollierte die Polizei einen 48-Jährigen in der Münsinger Straße.

Veröffentlicht: 07.12.2023, 11:27 Von: sz