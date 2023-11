Zu einer Gewalttat mit gefährlicher Körperverletzung ist es in Ehingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen. Wie die Polizei auf SZ-Nachfrage mitteilt, kam es in der Ehinger Innenstadt gegen 3.45 Uhr zu einer schweren Körperverletzung auf Höhe der Ehinger Lindenhalle.

Nach Hause laufen

Zwei junge Männer im Alter von 23 und 26 Jahren waren in der Stadt unterwegs und wollten nach Hause laufen. Laut Polizei wurden die beiden Männer dann von einer sechsköpfigen Personengruppe zuerst verbal angegangen. Die beiden Männer wollten laut Polizei weiterlaufen, dann jedoch wurden sie körperlich angegangen und zusammengeschlagen.

Die „Täter“ sollen dem Vernehmen nach deutsch-russisch gesprochen haben. Alle waren mit dunklen Jogginghosen und Hoodies bekleidet. Noch in der Nacht habe die Polizei vier Personen nach der Tat im Bereich des Groggensees angetroffen.

Ins Krankenhaus

Nun müssen laut Polizei die weiteren Ermittlungen zeigen, ob es sich hierbei auch um die Täter handle. Die beiden Geschädigten mussten laut Polizei zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Beamten ermitteln weiter auf Hochtouren.