Der Narrenball ist bei der Narrenzunft Spritzenmuck immer der Beginn der Hausfasnet, unterwegs bei befreundeten Zünften und Treffen der VSAN waren die Ehinger Narren in dieser Saison schon länger.

Proppenvoll war die Lindenhalle mit größtenteils phantasievoll kostümierten Gästen. Besonders auffallend und hübsch die große Frauengruppe, die „Rose Rappers“ vom Rosengarten. Die Jakob-Sisters mit ihren weißen Pudeln, Gigolos, die sich allerlei vorgenommen hatten, eine ganze Baseballmannschaft aber auch die hohe Geistlichkeit wartete auf den Einmarsch des Spritzenmuck. Eskortiert von der Matekapelle erschien er pünktlich mit seinen Muckenspritzern, Bütteln, Hexen, Dämonen, Kügele und dem elegant befrackten Narrenrat.

Der Pfanne-Mate warf eine erste Ladung Kügele unters närrische Volk. Wer kein Kügele ergatterte, Konfetti gab es dafür satt. Aus allen Hüten, Beuteln und Eimern der Narren gab es reichlich, so dass jeder aber auch wirklich jeder der 750 Ballbesucher seine Portion abbekam. Die Matekapelle gab alles, um das Narrenvolk auf Touren zu bringen. „Jeder findet etwas, das ihm gefallen wird“, kündigte Narrenchef Volker Raiber das Programm an. „150 Akteure haben seit September geprobt.“

Die Hexenbuben zeigen ihr wahres Gesicht

„Neues, was ihr noch nie gesehen habt, ein sensationelles Programm. Einen Jahrmarkt, wie ihr ihn so noch nicht kennt“, sagte Moderator Thommy Kramer, auch „Knutschkugel“ genannt, die Kügele an. Einen „Hau den Lukas“ gab es, ein lebendes Karussell, besonders bezaubernd wie immer die Kügelesmädel mit dem von Leonie Kiem einstudierten Tanz. Eine Zugabe wie auch bei den späteren Gruppen wurde vom Publikum eingefordert und gewährt.

„Die Hexenbuben zeigen heute ihr wahres Gesicht“, kündigte Kramer an „# Hexa 1.0“ war der Titel ihres Programms, große Frage im Publikum „wie viel vom Hexenbubenhinterteil würde man zu sehen bekommen.“ Ein auf der Leinwand gezeigter Vorspann mit einem Film aus der Garderobe versprach einiges. Doch ganz falsch, die Hexenbuben schwebten diesmal nur als Schattengestalten über die Bühne und zeigten erst zum Schlussapplaus ihr wahres Gesicht, und das hochgeschlossen. Nikolaus Konetzki und Dominic Schreiber waren die Regisseure.

Eine Reise in die Galaxie

„Das Beste aus der Galaxie, von einem anderen Stern schweben sie ein“, kündigte Kramer die Dämonenmädle an. Passend dazu ertönte „Major Tom“ von Peter Schilling. Bildhübsch und aufregend war dieser außerirdische Tanz einfach eine Augenweide, einstudiert hatten Nathalie Hafner, Jana Kuch und Luka Gaißmaier die Nummer. Es blieb bei den Dämonen, aber mit einem totalen Szenenwechsel. Die Schalmeien von Bernd Bausenhardt marschierten auf und für das Publikum gab es ordentlich etwas auf die Ohren.

Der VSAN feiert dieses Jahr seinen 100. Geburtstag, ein Anlass für Vizepräsident Peter Schmidt, langjährige Narrenräte der Narrenzunft Spritzenmuck für ihre Verdienste auszuzeichnen. Rocky Moll, Hermann Schlecker und Wolfgang Zeller bekamen die Ehrennadel in Bronze, Arthur Fuchs, Helmut Grab, Oliver Kuhn und Jürgen Nußbaumer in Silber. Ausgezeichnet wurden auch Matemusiker Michael Peter und Nik Johannsen für seine Filmdokumentationen über die Ehinger Fasnet.

Die jungen Matemusiker wollen etwas neues ausprobieren

Die jungen Matemusiker wollten mal ganz etwas anderes als ihre Altvorderen zum Programm beitragen. „Etwas mit KI soll es sein“, beschlossen die zwei Jungspunde. Ein Kasten Bier wurde als geistige Nahrung herangeschleppt, nützte aber nicht. „Was mit Ballspielen geht nicht, dafür sind sie zu rund“, schlossen sie gleich aus.

Was Futuristisches wie „Star Wars“ wurde ebenso abgelehnt wie die Putzfrauen- oder Märchennummer. „Das hat alles keinen Bezug zu Mate“, meinten die KI-Spezialisten und besannen sich auf die Kernkompetenz ihrer Truppe. Mit vier Tuben aufgemischt durch klassische Matemusiker kam ein beifall-trächtiger Kompromiss zustande.

Ein Brunnen wird lebendig

„Kein Freidhof für Kuscheltiere“ waren die Zombies aus Kügeleshausen der gemischten Gruppe. „Oma, wo bist du“ raunten sie und trugen sie schließlich als Untote herein. „Wir wollen Sie nicht nur fressen, Sie können auch Spaß haben mit uns“, versprachen die grausig aussehenden Gestalten dem närrischen Publikum. Lisa Klumpp und Simon Frey führten Regie.

Einen sehr schönen Theodulbrunnen hatten die Muckenspritzer aufgebaut. Die Brunnenfiguren wurden lebendig, stiegen herab und taten das, was Muckenspritzer am besten können - mit Wasser spritzen. Dazu einen kräftigen Schluck aus der „Mukörflasche“ und schon begann eine ordentliche Wasserschlacht zur Musik aus „Titanic“. Wie aus dem Strahlrohr konnten die Muckenspritzer das Wasser in hohem Bogen über die Bühne spritzen, ein ungeheures Muskeltraining mussten Theresa Ochs, Sonja Ortner und Isabell Braig mit ihren Muckis absolviert haben.

Das D-Team ist das Sondereinsatzteam der Dämonenbuben

Das Sondereinsatzteam der Dämonenbuben hatte bei der Polizei keinen guten Ruf, wenn bei einem Verbrechen kein A-Team wie in der amerikanischen Filmserie zur Verfügung ist und auch alle anderen im Einsatz sind, sollte das D-Team der Dämonen es richten. „Gott, steh uns bei“, seufzten die echten Polizisten. Das D-Team musste erstmal aus der Kneipe geholt werden, aber trotzdem bewies die Truppe unter dem Kommando von Dominik Kuch und Max Werner ihre Stärke, zumindest den Angriff auf die Lachmuskeln der Zuschauer schafften sie locker.

Die Büttel waren für ihren Auftritt extra im Fitnessstudio, hatten sich gesanglich fortgebildet, „heiß und spektakulär“ kündigte sie der Moderator an, „Westernhelden mit Gesangspotential“, so Kramer. Ein echtes musikalisches Feuerwerk zündeten sie mit ihren zu Luftgitarren umfunktionierten Besen, und zum Schluss sprühten auch noch echte Funken aus dem Besen, entzündet von Rolf Hofmann und Christoph Hänle.

Die Hexenmädel sind im Wilden Westen unterwegs

„Wilde Weiber im wilden Westen“, nannte Kramer den „Hexmä-Saloon“, gab zu da gern Little Joe zu sein. Boss Hoss würde figürlich besser passen, konterten die Hexenmädel. Ausgesehen haben die Westernladies einfach toll und fast noch besser getanzt und das auch, als die Technik ihnen gleich zwei Lieder gleichzeitig einspielte. Anna Grab und Yvonne Mantz waren verantwortlich für diesen großartigen Schlussakkord zu einem tollen Programm. Zum großen Finale kamen alle 150 Akteure auf die Bühne, ehe im Saal und in den Bars noch lange weiter gefeiert wurde.