Mit Handy und ohne gültigen Führerschein unterwegs

Mit Handy in der Hand und ohne gültigen Führerschein ist ein 41–Jähriger am Montag in Ehingen erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Ehingen gegen 15.15 Uhr in der May–Planck–Straße ein Auto — der Fahrer benutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Der Mann händigte einen ungültigen montenegrischen Führerschein aus. Da der 41–Jährige schon seit mehr als 180 Tagen in Deutschland wohnt, verlor sein ausländischer Führerschein seine Gültigkeit. Er sieht nun nicht nur einem Bußgeld, sondern auch einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.