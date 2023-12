Ersatzgeschwächt aber äußert effektiv präsentierte sich das Team Ehingen Urspring am Samstagabend im Heimspiel gegen die ebenfalls nicht in Best-Besetzung angereisten Fraport Skyliners Juniors aus Frankfurt. Dabei überragte Valtteri Mervola mit 24 Punkten. Der finnische Playmaker setzte seine Mitspieler immer wieder gekonnt spektakulär in Szene, überzeugte mit einem enorm energischen Zug zum Korb und übernahm mit seinen 21 Jahren immer wieder selbstbewusst Verantwortung in wichtigen Phasen des Spiels.

„Ich bin stolz auf die Jungs, wie sie das heute gemacht haben. Das war ein wichtiger, hart erarbeiteter Sieg, der sehr gut tut“, kommentierte Head-Coach Johannes Hübner anschließend den am Ende souveränen 79:58-Sieg.

13:0-Lauf sorgt für Vorentscheidung

Auch ohne die krankheitsbedingt pausierenden Daniel Zacek, Joel Lungelu und Jorke Aav starteten die Hausherren siegesmutig in das Duell mit den Gästen aus Hessen. Ein gut aufgelegter Jared Grey sorgte für eine frühe 7:0-Führung. Frankfurt kam seinerseits nur schleppend ins Spiel. So dauerte es über dreieinhalb Minuten, ehe Trevian Bell von der Freiwurflinie aus die ersten Punkte für die Skyliners erzielen konnte. Durch sechs Punkte in Folge von Kapitän Vincent Neugebauer baute das „Team in Green“ seinen Vorsprung kontinuierlich aus (13:4/7.). Am Ende des ersten Viertels hieß es 17:8.

Durch einen beeindruckenden 13:0-Lauf (inklusive drei erfolgreicher Dreier von Leonhard Laar, Philip Schneck und Adam Thoseby) setzten sich die Gastgeber zu Beginn des zweiten Viertels direkt weiter deutlich ab (30:8/13.). Dank weiterhin konzentrierter Abwehr-Arbeit und der Lufthoheit unterm Korb beim Rebound (31:15) deutete bereits zur Halbzeit beim Stand von 45:21 alles auf den dritten Saisonsieg des Team Ehingen Urspring hin. Auch nach dem Seitenwechsel lief der Ball weiter munter durch die Ehinger Reihen. Angeführt vom bärenstarken Spielmacher Valtteri Mervola zeigten sich Vincent Neugebauer (18 Punkte / plus ein Double-Double mit zehn Rebounds) und Adam Thoseby (16 Punkte) ebenfalls treffsicher. Mit zunehmender Spieldauer nahmen bei den Hausherren zwar sowohl die Kräfte wie auch die Konzentration etwas ab, das ganz große Aufbäumen der Gäste blieb allerdings aus und so konnte Head-Coach Johannes Hübner auch seinen jüngsten Spielern viel Einsatzzeit geben. Der 17-jährige Leonhard Laar kam gegen Frankfurt beispielsweise auf über 15 Minuten auf dem ProB-Parkett, der gleichaltrige Callum Macauly auf über 13 Minuten.

Nächstes Spiel bereits am Mittwoch

Am Ende durften die 300 gutgelaunten und lautstarken Zuschauer in der Sporthalle am Johann-Vanotti-Gymnasium über 54:31 (25.), 58:42 (30.), und 70:52 (35.) einen unterm Strich ungefährdeten 79:58-Erfolg des Team Ehingen Urspring bejubeln.

Viel Zeit zum Feiern blieb der Mannschaft von Trainer Johannes Hübner allerdings nicht. Für die NBBL-Spieler ging es sonntags direkt früh morgens zum Auswärtsspiel nach Chemnitz und in der ProB steht bereits am Mittwoch das nächste Ligaspiel bei der BBA Ludwigsburg auf dem Programm. „Der Sieg gibt uns Schwung für die englische Woche“, blickte Hübner den kommenden Aufgaben nach dem dritten Saisonsieg allerdings optimistisch entgegen.