Mit Fellbach kommt der Ligaprimus

Mit einem Nachholspiel gegen den Spitzenreiter und Aufstiegsfavoriten SV Fellbach startet der SSV Ehingen-Süd in das Pflichtspieljahr 2024. Das Spiel wird aufgrund der Witterungsverhältnisse auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein um 14 Uhr stattfinden.

So ganz ungelegen kommt es Süd-Coach Michael Bochtler nicht, dass ausgerechnet der Tabellenführer aus Fellbach der erste Pflichtspiel-Gradmesser in diesem Jahr ist. Die Partie war Ende November auf den Kunstrasenplatz verlegt worden, fiel aber wegen Schneefalls ebenso wie der darauffolgende Spieltag aus. Beide Teams haben nun eine sehr ordentliche Vorbereitung hingelegt, auch die jeweiligen Testspielergebnisse ließen aufhorchen.

Die Gäste, die den Aufstieg als klares Ziel formuliert haben, haben sich in den vergangenen Wochen meist mit Ober- oder Regionalligisten gemessen - und dabei durchaus überzeugt. „Fellbach hat wirklich beeindruckende Ergebnisse in der Vorbereitung erzielt. Die wollen aufsteigen und haben mit dieser Mannschaft auch die Chance dazu“, gibt es Lob von Süd-Trainer Michael Bochtler, der allerdings nicht wirklich sagen kann, ob der Start gegen den Ligaprimus nun ein Vorteil oder Nachteil sein wird.

Wobei Bochtler natürlich davon ausgeht, dass der Tabellenführer gerade zu Beginn eines neuen Pflichtspieljahres noch nicht bei 100 Prozent sein wird. „Zum Start weiß keiner, trotz der Vorbereitungsspiele, wo man steht. Und traditionell brauchen alle Teams ein bis zwei Pflichtspiele, um wieder auf das Top-Niveau zu kommen“, sagt Bochtler. Und genau darin sieht er auch die Chance für seine Elf, bei der sich das Lazarett aus der Vorrunde langsam aber sicher lichtet. Zwar hatten sieben bis acht Spieler auch während der Vorbereitung mit der Grippe zu kämpfen, doch Bochtler ist guter Dinge, am Samstag eine „Top-Truppe“ auf den Platz stellen zu können. Erst kürzlich hatten jedoch Jonas Dress, Jakub Krajewski, Maxi Gross und Robin Stoß mit Erkältungssymptomen zu kämpfen, alle vier sollten aber gegen Fellbach einsatzbereit sein. Timo Kästle wird nach einer überstandenen Augen-OP auf der Bank Platz nehmen. Ein Fragezeichen steht indes hinter dem Einsatz von Maxi Rupp, der an einer Achillessehnenentzündung laboriert.

Beim Blick auf den aktuellen Tabellenstand (Süd ist auf Relegationsplatz 12) und die Ausbeute aus der Vorrunde sagt Bochtler ganz klar: „Vier Punkte mehr auf dem Konto und ich wäre wirklich zufrieden.“ Drei dieser vier Punkte, die sich Bochtler in der Vorrunde „mehr“ gewünscht hätte, können nun am Samstag gegen Fellbach hinzukommen - dann, so Bochtler - wäre Süd „einigermaßen im Soll“. Wohl wissend allerdings, dass die Abstiegssituation in der Oberliga prekär ist. Mannschaften wie Holzhausen, Ravensburg, Reutlingen oder Bietigheim-Bissingen würden im Falle eines Abstiegs in die Verbandsliga rutschen. „Da kann es dann schon sein, dass es fünf anstelle von vier direkten Absteigern geben wird“, fürchtet Bochtler.

Dennoch ist der Trainer zuversichtlich, dass seine Jungs eine gute Rückrunde auf den Rasen legen werden. „Wir hatten in der Vorrunde schon viel Verletzungspech. Zudem konnten nicht alle Spieler damals eine optimale Vorbereitung machen. Das ist jetzt anders“, sagt Bochtler, der darauf hofft, dass sich seine Mannschaft weitaus stabiler präsentieren wird. „Hinzu kommt, dass nun auch unsere Stürmer Simon Dilger und Aaron Akhabue anders unterwegs sind. Und Maurice Strobel hat sehr viele Assists gemacht, das tut uns auch gut“, betont Michael Bochtler.

Kontinuität ist das Zauberwort, wenn man auf den Erfolg des SSV Ehingen-Süd schaut. Seit dem Jahr 2016 steht nun Michael Bochtler als Cheftrainer an der Seitenlinie und wird das auch noch mindestens ein weiteres Jahr lang tun. „Wir stecken in einem großen Umbruch. Wir sehen gerade, wie die Truppe verjüngt wird. Aktuell führen wir auch Gespräche mit interessanten jungen Spielern, die extrem spannend sind. Das reizt mich auch, noch ein Jahr zu bleiben“, sagt Bochtler, der dennoch lange nachdenken musste. „Ich gehe bei Süd nun in mein neuntes Jahr. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich eine Pause machen soll. Denn so ein Trainerjob bedeutet 15 bis 18 Stunden pro Woche Arbeit, hinzu kommen Spiele anschauen, organisieren, eigene Spiele auf Video analysieren und mehr“, sagt Bochtler.

Dennoch reize ihn die Arbeit beim Verbandsligisten, vor allem eben mit Blick auf die „neue“ Mannschaft, die sich zur neuen Saison eben extrem verjüngen soll. Anfragen von anderen Vereinen habe Bochtler auch bekommen, er sagt aber: „Die halten sich wirklich in Grenzen. Das liegt daran, dass ich eben einen Verein habe. Sollte ich mal ankündigen, dass ich aufhöre, sieht das womöglich anders aus.“