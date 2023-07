Mann legt mit Müslipackung Feuer – jetzt wird ihm der Prozess gemacht

Erst hörte er ein Knistern, dann entdeckte er ein Feuer vor seinem Zimmer: Diese böse Überraschung hat der Bewohner einer städtischen Sozialunterkunft in einer Februarnacht in Ehingen erlebt. Weil er die Flammen gleich löschte, ist nichts Schlimmeres passiert.

Ich wollte nur einen Spaß machen, wie mein Mitbewohner und ich es öfter getan haben. Angeklagte

Ein Mitbewohner muss sich nun vor dem Ulmer Landgericht wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und versuchter schwerer Brandstiftung verantworten. Allerdings hält die Staatsanwaltschaft ihn wegen einer psychischen Erkrankung für schuldunfähig.

Das geschah in der Februarnacht

Was war in der Nacht zum 25. Februar 2023 in dem Haus genau geschehen? Das herauszufinden, ist für die 3. Große Strafkammer des Schwurgerichts um den Vorsitzenden Richter Wolfgang Tresenreiter nicht ganz so einfach. Denn die Schilderungen des 36–jährigen Angeklagten sind nicht immer nachvollziehbar und die Aussagen des betroffenen Mitbewohners und dessen Partnerin enthalten etliche Widersprüche gegenüber den Vernehmungen vor fünf Monaten bei der Polizei.

„Ich wollte nur einen Spaß machen, wie mein Mitbewohner und ich es öfter getan haben. Ich habe auch mal zwei Wasserbomben vor seine Tür geworfen. Ich habe immer wieder mal überlegt, was stelle ich als nächstes an“, berichtete der Angeklagte. Er habe in jener Nacht eine leere Cornflakes–Packung aus seinem Mülleimer genommen, vor die Tür gelegt und angezündet:

„Danach bin ich wieder runter in mein Zimmer und habe was getrunken. Dann bin ich mit einer Wasserflasche hoch und wollte das Feuer löschen, aber das hatte mein Mitbewohner schon gemacht. Ich habe dann mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass ich das war.“

Die ungewöhnliche Begründung des Angeklagten

Warum er das getan habe, wollte der Richter wissen. „Ich wollte, dass er mich als Mensch wahrnimmt und ernst nimmt“, begründete der Angeklagte seine Tat. Der Mitbewohner habe ihn zuletzt immer häufiger missachtet und ihn als Roboter bezeichnet: „Er meinte. Ich sei künstlich und er sei derjenige, der hier was zu sagen hat.“ Ihm sei bewusst gewesen, dass sowohl der Mitbewohner als auch dessen Freundin im Zimmer waren, als er das Feuer legte.

Es ist keine Lösung, ein Feuer in einem Wohnhaus anzuzünden. Angeklagte

„Ich wusste aber nicht, ob sie schlafen. Ich habe nicht geklopft.“ Ob er darüber nachgedacht habe, was passieren könnte und ob er den Tod des Paares und anderer Mitbewohner billigend in Kauf genommen habe, wollte Verteidiger Thorsten Storp von seinem Mandanten wissen. „Nein“, antwortete dieser. „Wenn jemand gestorben wäre, würde ich keine Ruhe mehr haben.“ Heute wisse er: „Es ist keine Lösung, ein Feuer in einem Wohnhaus anzuzünden.“

Mitbewohner schreitet ein

Der Mitbewohner, der mittlerweile nicht mehr in dem Haus wohnt, und dessen Freundin sagten aus, von den Wasserbomben und anderen vorhergehenden Scherzen nichts mitbekommen zu haben. Sie hätten ein ganz normales Verhältnis zu dem Angeklagten gehabt und bei ihm nichts Auffälliges festgestellt — auch nicht der Brandnacht.

Ich habe die Tür geöffnet, das Feuer gesehen, es mit ein wenig Wasser gelöscht und mich dann wieder hingelegt. Mitbewohner

Er habe ein Knistern vor der Tür seines Zimmers und leichten Rauchgeruch vernommen, erzählte der Mann: „Ich habe die Tür geöffnet, das Feuer gesehen, es mit ein wenig Wasser gelöscht und mich dann wieder hingelegt. Ich musste ja am nächsten Morgen zum Arbeiten.“ Kurz darauf habe er Schritte im Treppenhaus gehört und dort sei der 36–Jährige dann gestanden, um ihm die Tat zu beichten. „Warum er das Feuer gelegt hat, hat er mir nicht gesagt. Er meinte nur, er wollte nicht, dass auch die Tür Feuer fängt“, erzählte der Zeuge.

Ich war geschockt und habe geweint. Freundin des Mitbewohners

Obwohl seine Partnerin schon einmal einen Hausbrand erlebt und auch die Flamme vor dem Zimmer gesehen habe, hätten die beiden danach nicht groß darüber gesprochen, behauptete der Mann. Seine Freundin aber sagte: „Ich war geschockt und habe geweint. Er hat mich getröstet.“

Sie habe dann gesagt, man müsse sofort die Polizei rufen. Dasselbe empfahl offenbar ein städtischer Mitarbeiter, dem sie noch in der Nacht eine Handynachricht über die Geschehnisse schrieben. „Wir informierten die Polizei aber erst am nächsten Tag. Ich musste schließlich schlafen“, erzählte der Zeuge dem Gericht.

Von Selbstgesprächen, einem Bären und einem Fußballfeld

Bei der polizeilichen Vernehmung hatten manche Schilderungen offenbar ganz anders geklungen als vor Gericht. Da, so hielten Tresenreiter und seine Beisitzerinnen Hanna Eckert und Julia Kühn den beiden Zeugen vor, hätten sie berichtet, der Mitbewohner habe ständig Selbstgespräche geführt, in der Brandnacht etwas von einem Bären erzählt, den er habe anzünden müssen und dass man auf einem Fußballfeld ja auch Feuer machen dürfe.

Sie erzählen nur das, was für sie am einfachsten ist. Wolfgang Tresenreiter

Auch habe der Angeklagte einen „bekifften“ Eindruck gemacht. Daran erinnerten sich die beiden nun nicht mehr, auch könne er sich nicht vorstellen, den Mitbewohner als „künstlich“ oder als „Roboter“ bezeichnet zu haben, sagte der Zeuge: „Und wenn, dann tut mir das Leid.“

Wolfgang Tresenreiter zeigte sich wenig erfreut über die Widersprüche und die offensichtliche Bagatellisierung des Ereignisses: „Sie erzählen nur das, was für sie am einfachsten ist.“ Dem Richter ist der unter anderem wegen Kindesmissbrauchs mehrfach vorbestrafte Zeuge nicht unbekannt.

Vor knapp zwei Jahren wurde der Mann beschuldigt, eine Frau mit geistiger Behinderung in seiner Sozialunterkunft in Ehingen vergewaltigt zu haben, wurde aber vom Landgericht — ebenfalls unter dem Vorsitz von Tresenreiter — aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Und auch der Angeklagte kennt sich aus vor Gericht, mehrere Verurteilungen unter anderem wegen Körperverletzung bis hin zu sexueller Nötigung einer früheren Partnerin stehen zu Buche.

Ein Sachverständiger erklärt: So groß war die Gefahr durch das Feuer

Welche Gefahr von seinem Müslipackungs–Feuer für die Bewohner des Hauses ausgegangen ist, versuchte ein Brandsachverständiger der Kriminalpolizei mittels Brennversuchen zu klären.

Er stellte fest: Hätte der Mitbewohner das Feuer nicht gelöscht, hätte es durchaus das Potenzial gehabt, deutlich größere Schäden zu verursachen als die leichten Verkohlungen an der Türschwelle und der Tür.

So hätten sich die Flammen über ein Regal, in dem brennbares Material gelagert war, über die Holztür und den mit Pressspanplatten unterlegten PVC–Boden ausbreiten und auch eine für die Bewohner gefährliche Rauchgasmenge verursachen können. Allerdings lag dem Sachverständigen eine falsche Information vor: Das Feuer wurde nicht mit zwei, sondern nur mit einer Müslipackung gelegt. „Dann wäre der Abstand zum Regal nicht zu überbrücken gewesen“, räumte der Experte ein. Sprich: Es lag keine erhöhte Gefahr für einen womöglich folgenschweren Glimmbrand vor.

Psychiatrisches Gutachten entscheidet

Für Wolfgang Tresenreiter spielt das jedoch eine untergeordnete Rolle. Die Anklage bewege sich im Bereich der versuchten Brandstiftung, und da sei es entscheidender, was sich im Kopf des Angeklagten abgespielt habe. So sieht es offenbar auch die Staatsanwaltschaft, die aufgrund der bisherigen Ermittlungen davon ausgeht, dass der 36–Jährige an einer paranoiden Schizophrenie leidet und folglich im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt habe.

Der 36–Jährige berichtete dem Gericht denn auch von seiner Krankheit und davon, dass er Tabletten nehme, diese aber in den Tagen vor der Brandlegung abgesetzt habe. Da von dem Angeklagten laut Staatsanwalt weitere schwere Taten zu befürchten seien, sei der Mann für die Allgemeinheit gefährlich und in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Dort befindet sich der Angeklagte derzeit auch. Ein psychiatrischer Sachverständiger hat mit dem Mann bereits vor dem Verfahren gesprochen und wohnt dem Prozess nun bei, um sich ein abschließendes Bild zu machen.

Angesetzt sind zwei weitere Verhandlungstage, an denen weitere Zeugen vernommen werden.