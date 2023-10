Mit einem Tattoo die Erinnerung lebendig erhalten

Auf der Haut Gefühle ausdrücken, das ist der Hintergedanke von Trauertattoos. Zum Welthospiztag am nächsten Sonntag zeigt die Ehinger ökumenische Hospizgruppe in der Stadtpfarrkirche eine Ausstellung von Menschen, die sich ein Tattoo zum Gedenken an einen geliebten verstorbenen Menschen haben stechen lassen.

„Das ist eine Trauerbewältigungsstrategie“ erklärte die Leiterin der ökumenischen Hospizgruppe Ute Häußler in der Messe am Sonntag. Diese Hospizgruppe gibt es seit 26 Jahren. Eigentlich sollte die Ausstellung zum 25-jährigen Jubiläum gezeigt werden, war aber da nicht verfügbar. Nun ist sie zeitnah zum Welthospiztag am nächsten Sonntag eröffnet worden. Im Gespräch mit Ute Häußler erzählte der Ehinger Rossario Barone der Gemeinde die Geschichte seines Tattoos. Schon immer hatte er sich eines gewünscht, wusste aber kein Motiv. Als die geliebte Mutter starb, wusste er, ihr Name soll es sein. Verbunden mit fünf Sternen für jedes ihrer Kinder. Beim Tod des Vaters kam eine männliche Krone dazu als Symbol für das Oberhaupt der Familie, der er war. „Das Tattoo ist für mich ein Zeichen der Verbundenheit und die Liebe und Unterstützung, die ich in unserer Familie erfahren habe“ erklärte Rossario Barone.

Auf den Stellwänden in den Nischen der Stadtpfarrkirche erzählen Menschen ihre Geschichten für ihr persönliches Motiv. Da ist eine Mutter, die den letzten Satz im Abschiedsbrief ihres Sohnes, der sich mit 18 Jahren das Leben nahm, nun auf der Haut trägt. „In meinem Handy war er als Daddy eingespeichert. Mein Vater war immer ein Teil meines Lebens und ist der erste wichtige Mensch, den ich verloren habe. In verschiedenen Verhaltensweisen lebt er in mir weiter“ erzähle Michaela Tauch, die sich „Daddy“ auf den Arm hat tätowieren lassen. Eine andere junge Frau hatte die Idee mit dem Tattoo schon drei Monate vor dem Tod der Mutter, musste aber erst das Geld dafür zusammensparen. Sie wollte auf jeden Fall etwas mit Blumen haben, denn die Mutter hatte den absolut grünen Daumen. „Die Tränen im Gesicht des Mädchens, das mich zeigen soll, signalisieren meine Trauer“ erklärte sie zu ihrem Tattoo.

Die Ausstellung ist noch bis zum 4. November in der Stadtpfarrkirche von 8 bis 18 Uhr zu sehen. Zu Marktzeiten stehen Mitglieder vom Team der Hospizgruppe bereit, um mit den Betrachtern ins Gespräch zu kommen.