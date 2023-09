Sich das Rad schnappen und damit einfach in die weite Welt hinaus starten. Diesen Plan hat Esther Stiehle aus Tiefenhülen gefasst. Sie möchte mit dem Fahrrad nach Spanien auswandern, oder wie sie sagt: „Aus–Fahrradfahren“. Die 30–Jährige plant eine Spenden–Radtour, an deren Ende sie in Spanien ein nachhaltiges und gemeinnütziges Projekt mit dem Namen „Aurora Ecovillage“ aufbauen möchte.

Aufregende Zeiten liegen vor Esther Stiehle. Nicht nur, dass sie ihre Radtour dokumentieren und zu Spenden aufrufen wird, auch in Spanien hat die 30–Jährige große Pläne. Auf einer großen Flächen in Malaga plant sie, ein Ecovillage zu errichten — ein Grundstück, auf dem sie im Sinne der Nachhaltigkeit und Gemeinnützigkeit bauen und leben möchte.

Die Projekte dort waren für mich sehr inspirierend und spannend und ich habe meine Erfüllung gefunden. Esther Stiehle

Inspirationen in Südamerika

Die Idee hierzu sei ihr auf ihrer Südamerika–Reise in den vergangenen beiden Jahren gekommen, schildert Stiehle. Nach einem BWL–Studium absolvierte sie einen Doppelabschluss in Angewandter Nachhaltigkeit in Bochum und Argentinien.

Während ihrer Zeit in Südamerika lernte Stiehle verschiedene Freiwilligenarbeiten kennen und arbeitete mit Einheimischen in der Landwirtschaft. „Die Projekte dort waren für mich sehr inspirierend und spannend und ich habe meine Erfüllung gefunden“, berichtet Stiehle.

Schließlich sei der Entschluss entstanden, selbst ein Projekt auf die Beine zu stellen, jedoch nicht in ihrem Heimatland. „Als ich zurückkam, merkte ich, dass Deutschland langfristig nichts mehr für mich ist“, schildert Stiehle. Südamerika sei ihr auf Dauer zu weit entfernt, daher hätte Spanien nahegelegen.

Ich war schon immer optimistisch. Bisher hat sich das ausgezahlt. Esther Stiehle

Als weiteren Grund führt sie die spanische Sprache an, die ihr in Südamerika — obwohl sie sie anfänglich nicht beherrschte — ans Herz gewachsen sei. In der Region um Malaga gäbe es außerdem einige solcher „alternativen Community–Projekte“, wie Stiehle erklärt.

Das soll im Ecovillage entstehen

Denn nur zum Vergnügen wandert die 30–Jährige nicht aus. Nach der etwa vierwöchigen Radreise über die Alpen und Pyrenäen, will sie zunächst ein passendes Grundstück finden. Geplant hat Stiehle eine Permakultur, also eine langfristig angelegte und nachhaltige Landwirtschaft mit fruchtbaren Böden sowie einer großen Pflanzenvielfalt. Zudem hat Stiehle vor, Leute zu gewinnen, die mit ihr ehrenamtlich zusammenarbeiten — langfristig soll ein „Gemeinschaftsprojekt“ entstehen, zu dem jeder seine Ideen einbringt.

Weitere Pläne sind ein Camping–Areal, ein großräumiger Ecodome für Seminare oder Fortbildungen, ein Naturreservat sowie ein veganes Café. Alle vorgesehenen Gebäude sollen durch Biokonstruktion entstehen, einer nachhaltigen Bautechnik mit natürlichen Materialien wie Lehm und Holz.

Ungebremster Optimismus

Klar ist aber auch: Esther Stiehle braucht dafür Geld. Sie hofft auf Spenden, die sie auf ihrer Radtour sammeln will, indem sie über Instagram und Facebook auf ihr Projekt aufmerksam macht. Sie selbst bringe nicht groß Kapital mit, habe aber, sollten Spenden– und Fördergelder ausbleiben, auch einen alternativen Plan. Für den Notfall ist Stiehle bereit einen Kredit für ihr Projekt aufzunehmen.

Ich möchte etwas Besseres hinterlassen und achtsamer mit der Natur und Lebensgrundlage umgehen. Esther Stiehle

Doch daran will sie zunächst einmal nicht denken und bleibt optimistisch, genug Spenden zu bekommen. „Ich war schon immer optimistisch. Bisher hat sich das ausgezahlt“, so die 30–Jährige. Den selben Optimismus hat sie auch, wenn es darum geht, Mitstreiter für ihr Projekt zu finden, die mit anpacken und auch daran interessiert sind, langfristig auf dem Gelände zu leben. „Das ist meine Lebensaufgabe“, sagt sie.

Verwandte sind geteilter Meinung

Der derzeitige Umgang mit der Natur und die Klimakrise missfallen ihr. „Ich möchte etwas Besseres hinterlassen und achtsamer mit der Natur und Lebensgrundlage umgehen“, erklärt sie. So ist ihr Ziel, den Leuten zu zeigen, was beispielsweise eine Permakultur ist und wie sich im Einklang mit der Umwelt leben lässt. Dazu passt auch die Art zu reisen mit dem Fahrrad, mit nichts mehr als einem Rucksack im Gepäck.

Eine Rückkehr nach Deutschland plant Stiehle zunächst nicht. In ihrer Familie, bei Neffen und Nichten, gingen die Meinungen über ihr Projekt auseinander. „Die einen finden es cool, dass ich das mache. Andere halten es für verrückt“, sagt Stiehle. „Aber ich weiß, dass ich das machen muss. Ich habe nichts zu verlieren.“

Spenden und die Reise verfolgen

Über folgenden Link kann für Stiehles Projekt gespendet werden: gofund.me/639466f8. Außerdem finden sich dort weitere Informationen. Impressionen der Reise und die neuesten Fortschritte auf dem Gelände in Spanien stellt Stiehle unter dem Namen „Aurora Ecovillage“ auf Facebook und Instagram ein.