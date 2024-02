Knapp 3500 Tickets für das Open Air am 8. Juni auf dem Ehinger Marktplatz mit Status Quo und der Spider Murphy Gang (SMG) sind bereits verkauft. Die bayerische Rock‘n’Roll-Band ist gefragter denn je. Kein Witz.

Nachdem die SMG in den 1980er-Jahren Hitparaden, Jugendmagazine und Stadien in ganz Deutschland belegt haben, tritt die bayerische Band nach wie vor eindrucksvoll den Beweis an, dass sie weder eine recycelte Revival-NDW-Combo, noch eine schlichte Rentnerband fürs Bayern-4-Nachtprogramm ist.

An mehr als 60 Tagen im Jahr sind sie unterwegs

Die sechs Herren im besten Alter haben noch immer sehr viel Spaß am Musikmachen. Auch wenn sie heute „entspannt und nicht mehr so aufgeregt“ vor mehreren Tausend Fans rocken, lassen sie auf der Bühne immer noch „die Sau raus“, lacht Frontman Günther Sigl im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. So wie damals, als sie zur Speerspitze der Neuen Deutschen Welle (NDW) zählten.

An mehr als 60 Tagen im Jahr spielen die teilweise ergrauten Rock’n’Roller in vollen Hallen, großen Festzelten, in angesagten Clubs und im angrenzenden Ausland. Auch sind sie noch regelmäßig auf dem Bildschirm zu sehen. Lassen es die in die Jahre gekommenen Musiker inzwischen etwas ruhiger angehen? Garantiert nicht, lacht Sigl, der seit 47 Jahren zur Schwabinger Band gehört.

Die bringen jetzt ihre Kinder und die Enkel mit Günther Sigl

Er ist, man mag es kaum glauben, am 7. Februar 77 Jahre alt geworden, aber noch genauso taufrisch wie in der Anfangszeit. „Wir haben Spaß, auf der Bühne zu stehen, und die Leute haben ebenfalls Spaß daran. Was wollen wir mehr?“ Die letzten Konzerte in der Region gab es 2022 im Naturtheater in Hayingen und im Congress Centrum in Ulm. Beide Gigs waren ausverkauft.

Mehrere Generationen kommen zu den Konzerten

Und es kommen nicht nur die Fans von damals, die Leute, die in den 1980er-Jahren auf die „Rosi“ abgefahren, in der „Schickeria“ abgetaucht sind und auf die „Elisabeth“ abgetanzt haben. „Die bringen jetzt ihre Kinder und die Enkel mit“, erzählt Sigl. „Und die hören nicht nur brav zu, sondern röhren unsere Texte von vorne bis hinten mit, das ist irre.“

Die Spider Murphy Gang kommt nach Ehingen. (Foto: Veranstalter )

Den „Skandal“ können inzwischen mehr Leute auswendig mitsingen als die deutsche Nationalhymne, meint er augenzwinkernd. Kein Wunder, dass er als Texter und Komponist 2019 den Bayerischen Verdienstorden von Ministerpräsident Markus Söder ans Revers geheftet bekommen hat.

Der erste Auftritt unter neuem Namen war in Neu-Ulm

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr. In den 1970er-Jahren spielten die „Stummick“, wie die Spiders früher hießen, jedes Wochenende in einer anderen Ami-Kaserne in Süddeutschland. Auch in Neu-Ulm, wo sie als Nachfolgeband unter dem Namen Spider Murphy Gang am 8. Oktober 1977 ihren allerersten Auftritt hatten, erinnert sich Sigl.

Genauer gesagt im Nelson EM NCO Club in den Nelson Barracks, schaut er in einem alten Terminkalender nach. So steht es auch in der Bandbiografie „Skandal!“. Übernachtet wurde damals im Dachgeschoss auf Feldbetten im Donau Casino, dem ehemaligen Barfüßer.

„In dieser Zeit haben wir unser Handwerk gelernt. Wir waren schon immer eine Liveband und noch nie eine Studioband, wie viele andere aus der Zeit der NDW“, erzählt Sigl, der viele Hits der Band geschrieben hat. Über die eine oder andere zündende Idee sei er beim Zeitungslesen gestolpert.

Noch zwei ursprüngliche Mitglieder sind dabei

So, so. Was liest denn der Herr Sigl so? Die Frage ist berechtigt. Bei „Skandal im Sperrbezirk“ geht es um die leichten Damen von München, bei „Große blaue Augen“ um freizügig bekleidete Frauen in Hochglanzmagazinen, bei „Ich schau Dich an“ dreht es sich um Peepshows und „Wo bist Du“ handelt von Partnervermittlung. „Alles Themen, die heute noch so aktuell sind wie damals“, sagt Sigl schelmisch und lacht.

Aus der Anfangszeit der Spiders ist heute außer Günther Sigl noch Gerhard Gmell (Barny Murphy) mit von der Partie. Was ist aus Keyboarder Michael Busse und Schlagzeuger Franz Trojan geworden, die zu Beginn zur Urbesetzung gehört haben? Michael gibt heute klassischen Klavierunterricht und Franz ist leider 2021 gestorben, erzählt Sigl.

Status Quo gehen auch 62 Jahre nach Bandgründung noch auf Tour. (Foto: Robert Sutton )

Günther, Barny und die anderen vier Spiders denken nicht ans Aufhören. „So lange es den Leuten eine Freude macht, gehen wir auf Tour, wenn es sein muss, bis ich 90 bin“, witzelt der 77-Jährige. „Die Stones und Status Quo stehen auch noch auf der Bühne“, lacht Sigl. Und letztere Band begleitet sie demnächst nach Ehingen.

Mit Status Quo gibt es so einige Gemeinsamkeiten

In den vergangenen elf Jahren gab es immer wieder solche musikalische Rentnertreffen, Pardon, deutsch-englische Gipfeltreffen. „Wir passen bestens zusammen, nicht nur wegen unseres Alters“, schmunzelt Sigl. Status Quo-Sänger und Gitarrist Francis Rossi bringt es auf 74 Jahre.

In Ehingen dürfen sich Spider-Fans eine Stunde lang auf Rock’n’Roll und die größten Hits freuen. Die Donaustadt kennt der Leadsänger aus München noch nicht. Er wird von seiner Doris begleitet, die er „in einem schwachen Moment“ am 1. September letzten Jahres in Schwabing geheiratet hat.

Zusammen wollen sie sich am Tag des Auftritts etwas in der Donaustadt umsehen. Obwohl die Spiders in den vergangenen knapp 50 Jahren in fast allen großen und kleinen Städten und Gemeinden aufgetreten sind, ist Ehingen für sie Anfang Juni eine Premiere.

Premiere ist Ehingen auch für die sieben Dates, die die SMG zusammen mit Status Quo 2024 in Deutschland hat.

Das Open Air auf dem Ehinger Marktplatz beginnt am Samstag, 8. Juni, um 19 Uhr. Zuerst steht die fünfköpfige Lokalband Rebel Guns auf der Bühne, bevor es dann mit der Spider Murphy Gang und Status Quo weitergeht. Weitere Informationen sind unter www.donau3fm.de im Internet abrufbar. Dort gibt es auch Tickets. Ebenso vom 17. März an im Ehinger Rathaus.