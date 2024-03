Messe spendet Geld für Arznei und Bäume

Seit vielen Jahren ist es in Ehingen gute Tradition, dass die Aussteller der Messe „Haus Heim Garten“ Geld für einen wohltätigen Zweck spenden. In diesem Jahr wird das Geld für die Arzneibrücke Ehingen-Kinshasa sowie für Baumpflanzungen der Stadt Ehingen verwendet.

„Dieses Jahr wollten wir auch was für die Natur tun“, erklärt Messe-Organisator Wolfgang Rothenbacher, der am 16. und 17. März in der Ehinger Lindenhalle bereits zum 40. Mal die Pforten der Frühjahrsmesse in Ehingen öffnen wird. Im vergangenen Jahr wurde das Messe-Geld für Hinweistafeln an den Straßen im Neubaugebiet Rosengarten verwendet, dieses Jahr eben nun für Baumpflanzungen und die Arzneibrücke.

Als symbolischen Akt haben sich Wolfgang Rothenbacher sowie Vertreterinnen und Vertreter Ehinger Unternehmen zu einer Baumpflanzung am Fußweg zwischen dem Volksfestplatz und der Wolfertanlage getroffen. Zusammen mit Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann wurde ein Feldahorn gepflanzt. „Die Messe ist nicht nur ein Mehrwert für die Unternehmen, sondern auch für Ehingen“, erklärte Baumann, der zum einen froh darüber ist, dass ein Teil des Geldes (500 Euro) an die Arzneibrücke Ehingen-Kinshasa fließt. „Das ist eine segensreiche Einrichtung, für die wir mit unserem Wohlstand Gutes tun können“, so das Ehinger Stadtoberhaupt.

In Sachen Baumpflanzungen indes (500 Euro gehen an die Stadt) sei die Stadt quasi ein Profi. „Ich sehe diesen Baum hier auch als Symbol für alle Bäume an, die wir das Jahr über in Ehingen pflanzen. Wir leben in einer sehr grünen Stadt“, sagte Baumann. Erkennen könne man dies besonders gut beim Blick vom Wolfertturm oder der Jungviehweide aus.