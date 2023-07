Die Reiselust scheint in diesem Jahr keine Grenzen zu kennen. Wohl vor allem, weil es einen großen Nachholbedarf nach den Corona–Jahren gibt, steigen etwa die Passagierzahlen an den Flughäfen enorm. Können auch die Gastronomen und Hoteliers in Ehingen von der Reiselust nach Corona profitieren? Die „Schwäbische Zeitung“ hat nachgefragt, wie es dem Gastgewerbe vor Ort geht und warum es noch immer Sorgen gibt.

„Wir sind mitten in der Saison. Grundsätzlich können wir sehr zufrieden sein mit der aktuellen Situation“, sagt Marc Steudle, Chef des Hotel Adler — Paulas Alb. Der Inland–Tourismus genieße eine hohe Popularität bei den Leuten. „Wir merken, dass wir beim Thema Tourismus und beim Thema Privat–Reisen schon über dem Vor–Krisen–Niveau liegen.“

Gemeinsam mit der Stadt Ehingen tue man aber auch viel dafür, sich zu präsentieren. „Ich glaube, das Gesamtprodukt Stadt Ehingen ist schon sehr attraktiv für die Leute — und die Schwäbische Alb natürlich auch.“

Die Gäste kommen weiterhin

Im Hotel habe man überwiegend Gäste aus Baden–Württemberg oder den umliegenden Bundesländern sowie aus Österreich, Schweiz und Holland. „Im Restaurant merken wir, dass Essen gehen an sich ein Stück Lebensqualität ist, das die Leute sich nicht nehmen lassen wollen — auch in Anbetracht der steigenden Preise nicht“, so Steudle. „Da muss man sagen, ist die Entwicklung sehr erfreulich.“

Auf der anderen Seite sei man natürlich auch im Gastgewerbe nicht von den vielen Preisexplosionen verschont geblieben — „Thema Energiekosten, Thema Lebensmittelpreise und Lohnkosten et cetera. Da haben wir in den vergangenen Monaten natürlich auch unsere Preise anpassen müssen, aber wir spüren, dass die Gäste die Gastronomie weiterhin besuchen und das macht uns sehr zuversichtlich und auch dankbar.“

Umsatz in Hotels und Gastro geht zurück

Nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Landesamtes verzeichnete das Gastgewerbe in Baden–Württemberg, welches Beherbergung und Gastronomie umfasst, im Mai dieses Jahres ein reales Umsatzminus von 9,7 Prozent gegenüber Mai 2022. Nominal betrug der Rückgang 1,3 Prozent. „In der deutlichen Differenz zwischen dem nominalen und dem realen Wert spiegeln sich die Preisanstiege infolge höherer Kosten für unter anderem Energie und Lebensmittel“, heißt es.

Steudle erklärt: „Wir können nicht alles auf die Preise umlegen, weil sonst wären die Preise weitaus höher, das muss man ganz klar sagen. Wir tragen einen Großteil der Preisentwicklung selber.“ Man müsse sich den realen Umsatz am Ende des Jahres in Ruhe anschauen.

Doch im Vordergrund steht erst einmal: „Mit dem Gästeverkehr können wir zufrieden sein.“ Deshalb mache er sich auch keine Sorgen: „Wir können uns nicht beklagen. Wir sind sehr zuversichtlich für die restliche Sommersaison und auch fürs nächste Jahr.“

Senkung der Mehrwertsteuer läuft aus

Sorgen macht vielen Gastronomiebetrieben im Land allerdings, dass die Senkung der Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants von 19 auf sieben Prozent Ende des Jahres 2023 ausläuft. Der Mehrwertsteuersatz war während der Corona–Pandemie abgesenkt worden.

Es herrscht wirklich Alarmstimmung bei Vielen in der Branche, sollte die Steuer hochgehen. Marc Steudle

Wie es ab 2024 weitergeht, ist noch ungewiss. Mehr als 12.000 Betriebsschließungen bundesweit könnten die Folge einer Mehrwertsteuererhöhung sein, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Hotel– und Gaststättenverbands DEHOGA, an der sich 9600 Mitgliedsbetriebe beteiligt haben.

Preise müssten weiter steigen

„Das wäre für den Gastronomen natürlich ein nochmal höherer Kostenblock und da laufen wir irgendwann Gefahr, dass es einfach zu viel ist“, betont auch Steudle, der hofft, dass die Bundesregierung es bei den sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen belässt. Wenn nicht, führe das dazu, dass die Preise noch mehr steigen und vielleicht sogar noch weniger Leute in die Gaststätten kommen, weil es dann einfach zu teuer wird, erklärt er.

Im Gastgewerbe, das noch immer mit hohen Energiekosten und Lebensmittelpreisen zu kämpfen habe, führe die Steuererhöhung dann zu einer Situation, in der sich Viele schwertun, glaubt er und betont: „Es herrscht wirklich Alarmstimmung bei Vielen in der Branche, sollte die Steuer hochgehen.“

Schließungen könnten die Folge sein

Es werde zu Schließungen von gastronomischen Betrieben kommen, die es nicht mehr packen, glaubt auch Michael Miller, Geschäftsführer des Bierkulturhotel und Brauhaus Schwanen in Ehingen. „Es würde definitiv eine schwere Marktbereinigung geben.“

Es ist ja nicht so, dass wir versuchen, uns die Taschen vollzustopfen mit Preiserhöhungen Michael Miller

Denn eigentlich müssten Gastronomen dann die Preise um zwölf Prozent anheben. Aber würden die Kunden das akzeptieren? „Schwer zu sagen“, so Miller, das hänge von vielen Faktoren ab. „Aber es wird definitiv einen Rückgang geben: weniger Gäste oder die Gäste kommen seltener.“

Kostensteigerungen im zweistelligen Bereich

Schon jetzt würden ihm hohe Kosten Sorgenfalten bereiten. „Wenn von unten der Kostendruck schneller kommt als man oben gut nachjustieren kann, ohne dass einem die Kunden das krumm nehmen — das ist schon eine Herausforderung“, erklärt er. Denn egal ob Energie, Lebensmittelpreise oder Lohn: Es gebe zweistellige Kostensteigerungen.

„Es ist ja nicht so, dass wir versuchen, uns die Taschen vollzustopfen mit Preiserhöhungen“, betont er. Letztlich gehe es darum zu überlegen: „Wie kriege ich das an den Kunden richtig kommuniziert, dass er versteht, warum der Preis so ist wie er ist und dass es mitunter um faire Löhne geht.“

Gästezahlen sind zufriedenstellend

Trotz hoher Kosten: Auch Miller ist zufrieden mit den Gästezahlen in der Gaststätte und im Hotel: „Wir haben das Vor–Corona–Niveau erreicht“, erklärt er. Die Rahmenbedingungen in Ehingen seien aber auch einfach gut: „Es gibt eine gute Kommunikation mit dem Stadtmarketing und das Umfeld stimmt einfach: Wir haben eine freundliche, schöne, saubere Innenstadt, viele Läden und Gastronomieangebote, die unsere Hotelgäste mit nutzen, da achten Leute auch drauf. Es gibt eine immense Vielzahl an Sehenswürdigkeiten in und um Ehingen. Die Lage hier ist natürlich schon sehr gut“, betont er.

Der Markt hat sich während Corona verändert

Wichtig sei aber ein gewisser Qualitätsstandard als Marke, den man als Betrieb aufbaue. „Wenn man da zu wenig macht und einfach sagt, die Gäste werden schon kommen, dann wird es schon schwieriger.“ Denn seiner Ansicht nach ist die Anzahl der Gäste, die aktiv suchen, deutlich kleiner geworden. „Der Markt ist schwieriger als vor Corona. Du musst dich einfach viel mehr ins Zeug legen als früher, um deine Kunden zu kriegen.“

Auch glaubt er, dass eher das Ausland und weniger Betriebe in Deutschland vom Reise–Nachholbedarf der Menschen nach Corona profitieren. Denn Viele hätten einfach Lust, wieder zu fliegen. „Der Markt wird härter im Urlaubsbereich — im Geschäftsreisebereich definitiv“, erklärt er. „Im Geschäftsreisebereich ist die Nachfrage deutlich gesunken“, so Miller. „Der Aufwand, einen Kunden zu kriegen, ist viel größer. Auch hier musst du als Hotel noch sichtbarer werden.“