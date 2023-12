Mehrere Unfälle durch Glätte

Mehrere Personen haben am Dienstagmorgen bei Unfällen im Alb-Donau-Kreis und Ulm leichte Verletzungen erlitten. Um 6.23 Uhr war eine 24-Jährige von Justingen in Richtung Schelklingen unterwegs. Wegen Blitzeis auf der L240 kam die VW-Fahrerin nach links von der Straße ab. Dort überfuhr sie einen Leitpfosten und landete in einer Wiese. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachen sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ehingen schätzt den Totalschaden am VW Fox auf etwa 6.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto.

Gegen 7.40 Uhr war die Polizei Ehingen erneut bei einem Unfall wegen Glätte. Eine 25-Jährige war von Hausen am Bussen in Richtung Oberwachingen unterwegs. Sie kam bei Glatteis nach links von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Renault. Im angrenzenden Acker landete sie auf dem Dach. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. An ihrem Renault Twingo entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Feuerwehren aus Munderkingen und Hausen waren im Einsatz. Das Auto musste abgeschleppt werden.