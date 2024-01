Matthias Springer ist neuer Abteilungskommandant

Die Freiwillige Feuerwehr Dächingen hat sich vor Kurzem zur Hauptversammlung getroffen und dort die Vorstandschaft neu gewählt. Zum neuen Abteilungskommandanten wurde Matthias Springer, zu seinem Stellvertreter Christian Springer gewählt. Kassier blieb Alexander Springer, Schriftführer Tobias Dudik, Kassenprüfer Daniel Schrode und Tobias Majer, in den Ausschuss wurden neu Christoph Walk, Josua Ehrhart und Joachim Bausch gewählt.

Vor der Wahl begrüßte Abteilungskommandant Siegfried Springer seine Gäste, in seinem Bericht ließ er das vergangene Jahre Revue passieren. Zu elf Einsätzen musste die Mannschaft ausrücken. Besonders erwähnte er im Februar den Brand bei der Firma Burgmaier in Allmendingen, mit dem Wasserförderungszug musste über mehrere Stunden, mit vier Pumpen und über 2000 Meter Schlauch, Löschwasser zur Brandstelle befördert werden. Des Weiteren im Oktober der schwere Unfall auf der B465 bei Dächingen, mit einer schwer verletzten Person. Bei allen Einsätzen waren die Fahrzeuge fast immer voll besetzt, die Feuerwehr Dächingen verfügt über eine gute Tagesverfügbarkeit. Die Mannschaft besteht aus 31 Mann mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren. Personalsorgen kennen die Dächinger nicht, der Erfolg beruhe auf gute Jugendarbeit.

Nach 30 Jahren als Kommandant stellte sich Siegfried Springer nicht mehr zur Wahl. Nach eigenem Wunsch wechselt er zur Altersabteilung. Für die Hilfe und Unterstützung bedanke er sich bei seiner Mannschaft, der Stadtverwaltung, Ortsverwaltung und beim Stadtbrandmeister.

Das Jugendleiterteam berichtete über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Jahr für Jahr schrumpft die Anzahl an Jugendlichen in der Jugendabteilung, mit achtzehn geht es zur aktiven Wehr. Beim Ferienprogramm präsentierte sich die Jugendfeuerwehr erneut um neue Kinder zu werben, dabei konnten alle Kinder selbst mit Hand anlegen. Sieben Kinder aus verschiedenen Albgemeinden konnten neu gewonnen werden. Die Tür steht weiterhin für alle Kinder offen, die Interesse an der Feuerwehr haben.

Den Grundlehrgang absolvierte Daniel Bausch und den Atemschutzlehrgang Joachim Bausch, Christoph Springer, Jonas Rechsteiner und Pascal Rechtsteiner. Zum Feuerwehrmann befördert wurden Jonas Rechtsteiner und Pascal Rechtsteiner und zum Hauptfeuerwehrmann Benjamin Schleker.