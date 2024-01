Markus Imhof seit 25 Jahren bei der Stadt

Markus Imhof blickt in diesem Jahr auf eine 25-jährige Zugehörigkeit zur Stadtverwaltung als Mitarbeiter der städtischen Kläranlage zurück. Seit 1. Januar 2000 arbeitet Imhof in der Kläranlage der Stadt Ehingen als Elektriker. Am 1. April 2020 übernahm er dort die Leitung der Elektroinstandhaltung. Baudezernent Andreas Erwerle und der Leiter der Kläranlage, Andreas Baum, gratulierten zum 25-jährigen Dienstjubiläum und gaben ihm die besten Wünsche für seine weitere Tätigkeit bei der Stadt mit auf den Weg, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Ehingen.

Die Kläranlage Ehingen wurde 1978 erbaut, seither mehrfach modernisiert und dem Stand der Technik angepasst. Sie ist ausgelegt für 52.600 Einwohnerinnen und Einwohner und verfügt über Nitrifikation, Denitrifikation, Prozess Wasserbehandlung sowie anaerobe Schlammstabilisierung. Jährlich werden dort etwa fünf Millionen Kubikmeter Wasser gereinigt. 108 Sonderbauwerke sind Großteils über ein Fernwirksystem angeschlossen.

Sämtliche der umfangreichen elektrotechnischen Arbeiten auf der Kläranlage und der 108 Außenanlagen werden von Markus Imhof vorgenommen. Sein Einsatz und sein Erfahrungswert sind für die Stadt Ehingen von großer Bedeutung. Neben der Tätigkeit als Elektrofachkraft, zählen zu seinem vielfältigen Aufgabengebiet unter andrem die Bedienung und Wartung der Bauwerke, Maschinen und Aggregate zur Abwasserbehandlung, die Störungsbeseitigung, Fehlerdiagnose und Optimierung von Messungen und Sensoren für Durchfluss, Füllstand, pH-Wert, Ammoniumgehalt und Temperatur.

Dem Jubilar wurde die Ehrenurkunde der Stadt zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum ausgehändigt.