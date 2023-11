Markovic klärt über plötzlichen Herztod auf

(kö) ‐ Dem plötzlichen Herztod, der vermeintlich aus heiterem Himmel kommt, kann man entgegenwirken. Dies hat der Chefarzt der Kardiologie, Sinisa Markovic, mehr als 150 Interessenten bei einem Patientenseminar in Ehingen erklärt. Ursachen, Symptome und Folgen waren sein Thema.

Rund 60.000 vorwiegend ältere Menschen mehr Männer als Frauen sterben jährlichen am plötzlichen Herztod. Häufig gehen dem Herztod eine langjährige unerkannte Koronarerkrankung wie Verkalkung der Herzkranzgefäße voraus. Eine Wiederbelebung ist nur in zehn Prozent aller Fälle erfolgreich. Bei jüngeren Menschen ist die Ursache vor allem eine Herzmuskelentzündung, die nach zu schneller körperlicher Belastung nach einem Infekt entstehen kann. Manchmal ist es, wenn keine Verkalkung der Herzkranzgefäße vorliegt, auch genetisch bedingt. Auch angeborene Herzfehler können die Ursache sein. Seltener ist eine Störung des Herzleitsystems als medikamentöse Nebenwirkung.

Am häufigsten tritt der plötzliche Herztod in den Morgenstunden auf. Ein Warnsignal sind starke Schmerzen im Brustbereich, die länger als fünf Minuten andauern. Zur persönlichen Kontrolle des Herzrhythmus empfahl Markovic eine Smartwatch, die den Puls kontrolliert, der 60 bis 100 ausmachen sollte. „Ein gesundes Herz hat einen normalen Herzschlag. Hat das Herz eine Narbe, ist der Rhythmus gestört, es kommt zum Kammerflimmern und das ist gefährlicher als Vorhofflimmern“ sagte der Kardiologe und fügte an, dass maligne Rhythmusstörungen schnell zum Tode führen. „Was spürt der Patient? Herzrasen, allgemeinsames Unwohlsein, Abfall des Blutdruckes, Druck auf der Brust, Luftnot, kurz vor dem Tod spinnt das Herz“, sagte Markovic.

Nach drei bis fünf Minuten ohne Blutversorgung sterben die ersten Nervenzellen ab, nach fünf Minuten entstehen irreparable Schäden, nach mehr als fünf Minuten Hirnschäden. In 40 Prozent aller Fälle nach Herzstillstand gelingt die Reanimation. Im Krankenhaus wird dem Betroffenen ein Herzkatheder gelegt, die Herzlungenmaschine kommt zum Einsatz und ein Bypass wird gelegt. „Ausschlaggebend ist, dass der Patient von der Wiederbelebung profitiert“ sagte der Kardiologe. Über Ersthelferm-Mßnahmen hält er am 11. März 2024 in Ehingen und am 17. Juni in Blaubeuren Seminare ab. Beginn ist jeweils um 17 Uhr.

Der erste Helfer am Ort sollte den Bewusstlosen auf den Rücken lagern, an beiden Schultern schütteln, das Ohr an seinen Mund legen, um die Atmung zu kontrollieren, und dann so schnell wie möglich 112 anrufen und sagen, wer er ist, wo er sich befindet und was passiert ist. Dann erfolgt die manuelle Kompression, die Markovic erläutert: „Einfach nur tief drücken, bis das Rettungsteam kommt, in der Mitte des Brustkorbes kräftig drücken, sich dazu dicht an den Patienten hinknien, alle zwei Minuten soll sich der Drückende abwechseln und sich so schnell wie möglich einen Defibrillator bringen lassen. Der erklärt ihnen alle nötigen Schritte. Das Einzige was Sie falsch machen können, ist nicht drücken.“