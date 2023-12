Nachdem Manuel Hagel zum Landesvorsitzenden für das Land Baden-Württemberg gewählt worden ist, hat er den Vorsitz des CDU-Kreisverbandes Alb-Donau-Ulm an seine bisherige Stellvertreterin, die Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer, übergeben. Bei den Wahlen wurde sie von ihren Parteifreunden mit 92 der 117 möglichen Stimmen gewählt. Ihre Stellvertreter werden sein: Walter Haimerl (CDU Schmiechtal), Wolfgang Schmauder (CDU Ulm), Stephanie Uhlmann (CDU Ehingen) und Stefanie Zimmermann (CDU Amstetten-Lonsee).

Hagel sprach in seiner letzten Rede als Kreisvorsitzender von den neuen Wegen der Partei mit Friedrich Merz. „Wir haben Mut zu klarer Kante und müssen als Partei erkennbar bleiben. Menschlichkeit unterscheidet uns von den anderen, ein christliches Menschenbild haben nur wir. Das C gibt uns ein Wertefundament, das sich ableitet aus dem christlichen Menschenbild“, sagte Hagel. Deutlich auch seine Meinung zum Bürgergeld. Es könne nicht sein, dass ein Bürgergeldempfänger das Gleiche erhält wie jemand der arbeitet. „Fleiß muss etwas zählen. Jeder der arbeiten kann, soll auch arbeiten müssen, das ist Solidarität“, erklärte er. Dankbar zeigte sich Hagel für das, was ihm der Kreisverband gegeben hat. „Wir müssen stolz sein auf die Heimat“, forderte er seine Parteifreunde auf.

Schatzmeister Thomas Kienle bemängelte das mangelnde Spendenaufkommen. „Spenden sind das Rückgrat für die kommenden Wahlen. Wir leben derzeit nur von den Beiträgen unserer Mitglieder“, sagte er.

Ronja Kemmer schießt gegen die „schlechteste Regierung“

Nach der Entlastung des alten Vorstandes durch Ralf Stoll sprach die neu zu wählende Kreisvorsitzende Ronja Kemmer zu den Mitgliedern. „Es geht um Frieden und Freiheit, wir wollen keine Bilder von Aufmärschen von Islamisten in Berlin, das gehört unterbunden. Wir haben derzeit die schlechteste Regierung, die das Land je gesehen hat. Wir haben Rekordsteuereinnahmen, und die Ampel kommt mit dem Haushalt nicht klar. Die Finanzpolitik ist eine Frage der Prioritäten“, sagte sie. Wie Hagel erklärte Kemmer, das Bürgergeld setze Anreize, nicht zu arbeiten. Das sei mangelnder Respekt gegenüber allen, die anpackten, so die Bundestagsabgeordnete. „Wir wollen bei den nächsten Wahlen wieder stärkste Kraft werden. Eine AfD darf nicht vom Pfusch der Ampel profitieren. Wir müssen die Ampelchaostruppe ablösen“, erklärte sie. Weiter versprach Kemmer: „Der nächste Ministerpräsident des Landes muss aus Ehingen kommen. Manuel, auf uns kannst du dich 100-prozentig verlassen.“

Vier neue Stellvertreter und 15 Beisitzende gewählt

Ihre vier neuen Stellvertreter stellten sich der Versammlung vor, ebenso der neue Schatzmeister Martin Vornier, der Pressesprecher Jonas Esterl, die Mitgliederbeauftragte Heidi Nothacker, die Schriftführerin Sonja Stephan sowie der Digitalbeauftrage Maximilian Kallabis.

Auch die 15 zu wählenden Beisitzer Peter Baier, Alexander Bourke, Jürgen Gerster, Johanne Höfer, Ulrike Hudelmaier, Martin Krämer, Theresa Koßbiehl, Helga Mack, Roman Pfeiffle, Robin Rist, Thomas Salzmann, Gordian Schwarz, Lea Span, Johanna von Stauffenberg und Carl-Heinz Würdinger hatten kurz die Gelegenheit sich vorzustellen.

Während die Stimmen ausgezählt wurden, berichtete Ehrengast und Gastredner Andreas Jung, der stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei, von seiner Arbeit als stellvertretender Parteivorsitzender und beantwortete Fragen zu Photovoltaikanlagen auf Gewässern, CO2-Bepreisung oder Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte.