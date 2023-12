Der Ehinger Manuel Hagel ist seit November Landesvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg. Zudem führt Hagel auch die Fraktion im Landtag und steht damit im Fokus der Öffentlichkeit. SZ-Redaktionsleiter Tobias Götz hat sich im großen SZ-Interview mit dem Ehinger über ein Leben in der Öffentlichkeit, Privatsphäre, Verantwortung und seine politischen Ämter in der Heimat unterhalten.

Herr Hagel, die Zeit vor Ihrer Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden war sicherlich sehr intensiv. Medien aus ganz Deutschland wollten eine oder sogar „die“ Hagel-Story. Wie haben Sie die Wochen und Tage vor dem Landesparteitag in Reutlingen erlebt?

Es war eine sehr bewegte Zeit und ehrlicherweise richtig viel los. Bei all dem Trubel habe ich ganz bewusst versucht, mir eine gewisse Gelassenheit zu bewahren und eins nach dem anderen abgearbeitet. Ich wollte mich von der ganzen Hektik und Nervosität nicht anstecken lassen. Klarer Kurs braucht klaren Kopf - das ist meine Überzeugung und so arbeite ich auch.

Ging das denn? Das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien aller Art an Ihnen war riesig.

Ich bekleide nun im achten Jahr öffentliche Ämter. Und jeder, der solche Ämter anstrebt, weiß, dass damit immer auch öffentliches Interesse verbunden ist. Es gibt daher keinen Grund, zu klagen. Natürlich war da auch viel Neues dabei, einiges kam und kommt auch immer überraschend. Ich glaube aber, dass die Politik in dieser Zeit kein Zirkuspferd, sondern ein tüchtiges Arbeitspferd braucht. Und ich gehöre da glaube ich eher zur zweiten Gattung (lacht). Deshalb werde ich auch nicht aus Berechnung irgendwelche Rollen spielen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen da ein ganz feines Gespür haben. Ich bleibe, wie ich bin, mit allen Ecken und Kanten. Ich bin der Manuel aus Ehingen, der hier geboren ist, schwäbisch spricht und hier mit seiner Familie lebt. Ich liebe unsere Heimat. Sie prägt mein Handeln und mein Denken - jeden Tag. Es gibt keinen Grund, das zu verstecken - ganz im Gegenteil.

Manche Journalisten aus Stuttgart waren auch vor Ort in Ehingen sehr eng hinter Ihnen her. Wo sind da Ihre Grenzen?

Ganz klar an der eigenen Haustüre. Es gab deshalb auch keine Homestory von meiner Familie. Aber natürlich hat mein Amt auch Auswirkungen auf das Leben meiner Familie. Das wussten wir aber vorher. Mir ist es wichtig, dass die Dinge in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Klar wurden Fotos vom Kindergarten meiner Kinder gemacht und einige Journalisten sind plötzlich vor unserem Wohnhaus aufgetaucht. Das alles ist aber nicht zum ersten Mal passiert.

Ehingen ist unsere Heimat. Wir leben hier - ganz normal. Das wollen wir auch genauso beibehalten. Dass uns die Ehingerinnen und Ehinger dabei so wunderbar unterstützen, dafür bin ich von Herzen dankbar. Das ist nicht selbstverständlich und bedeutet uns viel. Das weiß ich sehr zu schätzen.

Haben Sie ab und zu Bammel vor dem immensen Druck und der Verantwortung?

Meine Ämter sind wichtig, meine Person ist es nicht. Politiker sind sicher keine perfekten Menschen und manchmal auch keine Engel. Wer so tut, als wäre er perfekt, wird irgendwann an diesem unerfüllbaren Anspruch zerbrechen. Ich bin ein Mensch, der neben Talenten und Fähigkeiten auch Fehler macht und auch Schwächen hat. Das zu wissen und sich das auch immer wieder bewusst zu machen, erdet. Es sorgt für Bodenhaftung. Wer für Menschen Politik machen will, muss zuallererst auch selber Mensch bleiben.

Können Sie den Moment beschreiben, als in Reutlingen verkündet wurde, dass Sie mit 91,5 Prozent zum neuen CDU-Chef in Baden-Württemberg gewählt wurden?

Ohja. Ganz genau. Das wird sicher zu den Momenten gehören, die ich nicht mehr vergessen werde. Klar habe ich mich auf diesen Tag vorbereitet und mich auch darauf gefreut. Natürlich haben wir im Team versucht, alles so gut es ging durchzuplanen - aber manches lässt sich einfach nicht planen. Da ist dann häufig auch Zufall dabei und Spontanität gefragt. Ich empfinde es als Glück, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an meiner Seite zu haben, die bestens ausgebildet und seit vielen Jahren an meiner Seite sind - da ist es manchmal fast ein bisschen wie bei einem alten Ehepaar: Man weiß, worauf man beim anderen aufpassen muss (lacht).

Als ich das Ergebnis über die Lautsprecher in der Halle gehört habe, war ich im ersten Moment platt und erleichtert. Es ist ein unglaubliches Vertrauen, das mir meine Partei entgegengebracht hat. Ich sitze nun quasi auf dem gleichen Stuhl, auf dem Erwin Teufel, Lothar Späth oder Günther Oettinger gesessen sind. Das ist schon ein bisschen verrückt. Aus diesem Vertrauen jetzt auch neue Stärke wachsen zu lassen, das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich darf mich da jetzt richtig reinhängen, was enorm viel Verantwortung mit sich bringt. Ich werde das aber auch mit Demut tun.

Klar ist, dass die vergangenen zwölf Jahre für die CDU in Baden-Württemberg keine ganz einfache Zeit gewesen sind. Wir mussten uns entscheiden, ob wir uns schmollend und schlecht gelaunt in eine Ecke setzen und die Schuld bei anderen suchen, oder ob wir die Dinge akzeptieren, nach vorne schauen, aus Fehlern lernen und es dann besser machen. Wir wollen inspiriert, kreativ, vernünftig und pragmatisch nach vorne gehen und mit einem Angebot für einen bürgerlichen, modernen und konservativen Politikentwurf neues Vertrauen gewinnen. Für Christdemokarten gilt: Es geht uns immer zuerst um Baden-Württemberg. Deshalb stehen wir jeden Morgen auf, krempeln die Ärmel hoch und packen an. Eigentlich haben wir doch ein riesiges Glück, in einem so wunderbaren Land leben zu dürfen. Wir arbeiten dafür, dass es so bleibt.

Wie sehr nervt es Sie eigentlich, bereits jetzt immer als Spitzenkandidat der CDU für die kommende Landtagswahl bezeichnet zu werden?

Das gehört wohl dazu. Ich habe manchmal den Eindruck, dass für manche Leute meine politischen Perspektiven für ihr Leben wichtiger sind als sie es für mich selbst sind (lacht). Aber ernsthaft: Es ist ja auch der Job von vielen, sich ihren Kopf über irgendwelche politischen Varianten zu zerbrechen. Ich lebe und arbeite im Jetzt und Hier und möchte jetzt einen guten Job machen. Den Rest zeigt dann die Zeit.

Vor allem möchte ich meinen Beitrag dafür leisten, dass die Menschen im Land 2026 sagen: ‚Die von der CDU sind vernünftig, verlässlich, halten Wort und wollen mit Mut, Tempo und Taten unser Land zum Guten hin verändern. Auf die CDU können wir uns verlassen‘. Aber klar ist, ein Fraktionsvorsitzender der CDU muss immer auch als möglicher Ministerpräsident infrage kommen. Lothar Späth wurde übrigens mit 40 Ministerpräsident. Bei alledem habe ich immer auch ein gutes Maß an Gottvertrauen - es kommt, wie es kommt.

Und wie alt sind Sie denn bei der nächsten Landtagswahl?

(lacht) 38, glaube ich…

Herr Hagel, Sie haben ihre politischen Anfänge als Stadtrat in Ehingen und dann auch als Kreisrat für den Alb-Donau-Kreis gemacht. Nächstes Jahr sind wieder Kommunalwahlen. Machen Sie in Ihrer Heimat in den Gremien weiter?

Ich habe mir darüber in den vergangenen Wochen viele Gedanken gemacht und mit meiner Familie, mit Freunden und vor allem mit meiner Partei gesprochen. Der Alb-Donau-Kreis und Ehingen sind Heimat für mich. Und Heimat ist für uns alle doch so viel mehr als nur ein Wohnort. Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Hier lebt meine Familie schon seit Generationen. Ich genieße hier jeden Tag unsere einmalige Natur, das Miteinander der Menschen, die Kultur, Sport, die Fasnet und die Blasmusik - einfach alles.

2009 bin ich hier in die Politik gestartet. An meiner Liebe zu unserer Heimat hat sich bis heute nichts geändert. Deswegen werde ich mich um einen CDU-Listenplatz für den Gemeinderat und den Kreistag bewerben und dann - so meine Partei das möchte - die Bürgerinnen und Bürger um ihr Vertrauen bitten. Ich möchte auch hier vor Ort für die Menschen was reißen.

Die Menschen sind gerade nicht gut auf die Politik zu sprechen. Unternehmer gehen auf die Straße, ebenso Landwirte. Der Frust ist groß. Wie sehen Sie die aktuelle politische Lage in unserem Land?

All das macht mir große Sorgen. Die Gesellschaft ist gefrustet, wie ich es noch nicht erlebt habe. Vieles kann ich nur zu gut nachvollziehen. Die Menschen sehen, dass die Bundesregierung es nicht schafft, die großen Probleme wie Migration, Inflation, Rezession, die Sorgen um Arbeitsplätze, den Wirtschaftsstandort, unsere Wettbewerbsfähigkeit oder eine durch Überregulierung immer dysfunktionaler werdende öffentliche Verwaltung in den Griff zu bekommen. Gleichzeitig mischt sich die Ampel aber immer mehr ins Privatleben der Menschen ein. Die Ampelparteien kleben an der Macht, nicht aber an der Verantwortung, der sie gerecht werden müssen. Ich möchte kein politisches Blame-Game betreiben, wer an was schuld ist und wer nicht. Die Bundesregierung soll aber endlich ihre Arbeit machen.

Wir stehen vor riesigen Herausforderungen. Da wird es nicht reichen, nur mit allem Willen an der Macht bleiben zu wollen. Hier muss auch handwerklich sauber gearbeitet werden. Ein Beispiel: Entweder die Parteien der Mitte erledigen die Herausforderungen der Migration, oder diese erledigen die politische Mitte. Wir brauchen und wollen eine Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt, aber keine Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Durch das Bürgergeld werden gleichzeitig Leistung, Fleiß und Arbeit unattraktiver gemacht. Dass diese Politik falsch ist, spüren die Menschen.

Halten Sie Neuwahlen im Bund für realistisch?

Die Regierung muss sich den Aufgaben stellen. Das ist ihre Pflicht. Neuwahlen wären für unsere Republik sicher das Beste. Aber für die Ampler wäre der Slogan „Sorry, wir sind gescheitert, wollen es aber nochmal versuchen“ nicht gerade die beste Wahlwerbung. Deshalb fürchte ich, dass der Wille zur Macht die Ampel zusammenhalten wird. Fakt ist dennoch, dass diese Bundesregierung viel zu häufig gegen den Süden der Republik Politik macht. Sie denkt allein aus dem Norden oder den großen Ballungszentren heraus. Die Interessen Baden-Württembergs sind in dieser Bundesregierung praktisch nicht vertreten. Das ist bitter.

Nicht bitter hingegen sind die Pläne, in Ehingen ein neues Krankenhaus zu bauen. Sie sind dafür und machen sich für den rund 300 Millionen Euro teuren Neubau stark. Warum?

Weil es meine feste Überzeugung ist, dass wir im ländlich geprägten Raum solch eine Infrastruktur brauchen. Wir wollen und dürfen die Menschen auf dem Land nicht vergessen. Deswegen brauchen wir diese dezentrale Versorgung, deren Grundstein im übrigen Wolfgang Neumeister und Heinz Seiffert gelegt haben. Ich werde mich auch dafür starkmachen, dass die Landeszuschüsse kommen werden. Immerhin geht es hier um rund 170 Millionen Euro. Ventur Schöttle hat mir ganz am Anfang mal den Rat gegeben: „Du musst immer schauen, dass das Geld in den Wahlkreis kommt“ - genau das mache ich.

Die Parteien aller Couleur haben es immer schwerer, für die Kommunalwahl Menschen zu finden, die sich politisch engagieren möchten. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Ich erlebe das etwas differenzierter. Ich lasse mich nun zum dritten Mal aufstellen und erlebe, dass viele Menschen Lust haben mitzumachen. Egal ob Frauen oder Männer, egal ob jung oder alt. Ich bin mir deshalb ziemlich sicher, dass die Ehinger CDU wieder eine tolle Liste mit starken, angesehenen Persönlichkeiten aufstellen wird. Sie wird unsere Bürgergesellschaft in allen Facetten und bis in die kleinsten Teilorte hinein abbilden. Das ist auch unser Auftrag als Volkspartei. Das hat in den letzten Jahrzehnten dem Ehinger Gemeinderat Stabilität und Orientierung gegeben und zum Erfolg unserer Stadt maßgeblich beigetragen.

Das Wahlergebnis in Ulm, bei dem es Amtsinhaber und CDU-Mann Gunther Czisch nicht mehr geschafft hat, OB zu bleiben, hat viele in der Region extrem überrascht. Auch Sie. Wie beurteilen Sie die Wahl?

Das Ergebnis hat mich wirklich überrascht. Gunter Czisch hat mit viel Herz, Pragmatismus und Leidenschaft Ulm in die 20er Jahre geführt. Ulm ist ein digitaler Leuchtturm geworden. Nun haben sich die Ulmer dafür entschieden, dass sie von Martin Ansbacher in die 30er Jahre geführt werden. Als Demokrat akzeptiere ich dieses Ergebnis.

Als CDU haben Sie den Anspruch, die Chefsessel der großen Städte mit CDU-Leuten zu besetzen. Hat in Ulm nicht mehr funktioniert.

Dafür aber in Stuttgart, Mannheim, Konstanz und Pforzheim und vielen weiteren Großstädten. Wir als CDU gewinnen zusammen und verlieren zusammen. Mit Gunter Czisch bin ich seit vielen Jahren befreundet. Deshalb gilt für mich: Mal gewinnt man. Mal verliert man. Freundschaft bleibt.

Herr Hagel, Sie haben einen extrem vollen Terminkalender. Wie kommen Sie runter?

Indem ich feste Zeiten für Erholung und Regeneration einplane. Das bedeutet in erster Linie Zeit für und mit meiner Familie, aber auch für Sport, zum Lesen und Zeit für gute Gespräche und zum Nachdenken. Ich gehöre zu den Menschen, die sich auch Zeit dafür nehmen, einfach über Dinge nachzudenken. Das werde ich mir in jedem Fall beibehalten. Im Prinzip wären wir dann auch wieder beim Anfang des Interviews: Klarer Kurs braucht klaren Kopf.